Sokyně v lásce se rozhodla zavraždit nadějnou cyklistku. Hrozí jí 99 let

Celé to vypadá na šílený příběh milostného trojúhelníku muže a dvou žen, z nichž jedna nevydržela představu, že by byla „až ta druhá“, a svoji sokyni ze žárlivosti zavraždila třemi výstřely z pistole.

Možná jsou takových příběhů stovky, tento je však mimořádný v tom, že zabita byla velmi nadějná cyklistka, olympijský talent Moriah Wilsonová.

Obžalovanou je Kaitlin Armstrongová, která čelí obvinění z vraždy prvního stupně a z nezákonného útěku, aby se vyhnula trestnímu stíhání. Vše nasvědčuje tomu, že po vraždě Wilsonové uprchla na 43 dní do Kostariky, aby se vyhnula vazbě. Ke všemu na začátku října při pokusu o útěk z vězení zranila dva strážce, kteří na ni dohlíželi.

Ale to, co nějak vypadá, nemusí být ještě pravda. Obhájci Armstrongové totiž upozorňují na důležitý fakt. Proti jejich klientce svědčí jen nepřímé důkazy. Neexistuje svědek, který by ji viděl vraždit. Ke škodě Armstrongové naopak vše, včetně jejího chování, ukazuje, že právě ona byla vraždící osobou.

K tragédii došlo 11. května 2022 v Austinu. 25letá cyklistka Anna Moriah Wilsonová byla třemi výstřely zabita v domě své přítelkyně, kde se připravovala na nadcházející gravelový závod. Její smrt tvrdě zasáhla cyklistickou komunitu, která pohlížela na Wilsonovou jako na vycházející hvězdu svého sportu a budoucí olympioničku.

Během několika dní policie identifikovala podezřelou z vraždy: 36letou Kaitlin Marie Armstrongovou, místní instruktorku jógy, realitní agentku a přítelkyni výborného cyklisty Colina Stricklanda. 36letý profesionální jezdec je třetím ze zmíněného trojúhelníku. Wilsonová s ním krátce chodila a oba spolu strávili večer před její smrtí. Policie se domnívá, že Armstrongová zabila Wilsonovou ze žárlivosti.

Brzy po tragickém večeru Armstrongová zmizela. Až po 43 dnech byla zadržena v hostelu v Kostarice, vrácena do USA a obviněna z vraždy prvního stupně. Umístili ji v nápravném komplexu Travis County Correctional Complex v Texasu na kauci ve výši 3,5 milionu dolarů.

Velký mediální ohlas

Celý případ by neměl takový mediální ohlas, kdyby zavražděná mladá žena nebyla výbornou sportovkyní. Moriah, či „Mo“ byla nejdominantnější závodnicí na americké gravelové scéně. Jde o „terénní“ cyklistické závody na širokých šotolinových cestách, které jsou typické ve značné části amerického venkovu.

Mo vyrostla ve sportovní rodině v Kirby ve Vermontu a jezdila se členy rodiny po okolí na horských kolech. Navštěvovala Burke Mountain Academy, soukromou školu, kde vyrůstají nejlepší alpští lyžaři země. V roce 2015 se pak připojila k lyžařskému týmu Dartmouth.

Poté, co v roce 2019 promovala s inženýrským titulem, začala Wilsonová soutěžit na horských kolech a na šotolině a rychle se stala kvalitní a zároveň populární jezdkyní. V roce 2020 vyhrála první šotolinový závod jako profesionálka a skončila druhá na prestižním závodě horských kol Leadville 100 v Coloradu. V dubnu 2022 začala porážet olympijské kandidátky a kvůli závodění opustila i svou práci u cyklistické společnosti Specialized.

V září 2021 potkala na čtyřdenním šotolinovém závodě v Idahu Colina Stricklanda, velkou hvězdu amerických gravelových závodů. Strickland, který vyrostl v Texasu, se stal v letech 2017 a 2018 mistrem světa a v dalším roce pak vyhrál ikonický Unbound 200 mil přes východní Kansas. Velký úspěch mu přinesl sponzorství od Specialized a globální značky Red Bull.

Milostný trojúhelník?

A teď jak to měl Strickland s Armstrongovou. Ti dva spolu tři roky chodili, pak se rozešli, ale stále žili v jednom domě v Austinu. Za této situace potkal vynikající závodník svobodnou talentovanou cyklistku „Mo“ Wilsonovou a mezi oběma přeskočila jiskra.

Jenomže to celé bylo asi dost zamotané. Koncem října 2021 Wilsonová odjela do Austinu za Stricklandem a oba prý měli krátký romantický vztah. Podle prohlášení Stricklanda to celé trvalo asi týden. Wilsonová se pak údajně vrátila domů do San Francisca.

Jenže co se nestalo… Armstrongová a Strickland se prý brzy usmířili. Vztah mezi ním a mladší ženou se podle něj změnil na „pouze“ profesionální a platonický a oba se už vídali jen na cyklistických akcích. „Moriah a já jsme byli oba vůdčími osobnostmi v tomto osamělém, specializovaném oboru cyklistiky. Velmi jsem ji obdivoval a považoval ji za blízkou přítelkyni,“ napsal Strickland krátce po vraždě.

A co se stalo v inkriminovaný den vraždy? Wilsonová odcestovala do Texasu soutěžit v závodě Gravel Locos. Bydlela u své kamarádky Caitlin Cashové a večer před tragickou událostí strávila večer se Stricklandem. Ten ji nejdříve vyzvedl z bytu kamarádky na motocyklu BMW a kolem 17:45 dojeli do austinského bazénu Deep Eddy, kde si zaplavali a pak se spolu i navečeřeli. Krátce po 20:30 potom Strickland vysadil „Mo“ u bytu kamarádky Cashové. Ta se vrátila domů kolem 22:00 a našla Wilsonovou na podlaze koupelny v kaluži krve a v bezvědomí. Ihned zavolala krizovou linku 911, přivolaná pomoc však už konstatovala jen dívčinu smrt.

Chovala se podezřele

Každého asi napadne, jak se mohla stát hlavní podezřelou Armstrongová, když s Wilsonovou ten večer nebyla. Policie brzy zjistila něco jiného.

Bezpečnostní kamera souseda Caitlin Cashové zachytila vůz Jeep Cherokee z roku 2012 černé barvy, stejné auto, které vlastnila Armstrongová, jak projíždí kolem domu Cashové pouhou minutu poté, co se Wilsonová vrátila do jejího bytu.

A teď přicházejí na řadu klíčová svědectví. Několik dní po vraždě řekl přítel Wilsonové policii, že Armstrongová nadějnou cyklistiku opakovaně během předchozích měsíců kontaktovala a vyhrožovala jí, aby se držela od Stricklanda dál. Další svědkyně řekla policii, že byla s Armstrongovou v lednu 2022 v okamžiku, kdy tato žena zjistila, že má Strickland vztah s Wilsonovou. Armstrongová jí prý řekla, že chce Wilsonovou zabít.

Strickland zároveň sdělil policii, že někdy v lednu 2022 koupil pro sebe a Armstrongovou pistole jako prostředek osobní ochrany. Balistické testy provedené na pistoli Sig Sauer P365 9mm Armstrongové ukázaly, že se podle všeho jednalo o stejnou střelnou zbraň, jakou byla zastřelena Wilsonová.

Útěk, zneužití pasu a pokus o útěk

Austinská policie vyslechla Armstrongovou hned následující den po vraždě, 12. května 2022. A ta se pak začala chovat hodně podezřele. Hned další den prodala svůj Jeep Cherokee místnímu dealerství za hotovost, odletěla z Austinu do Houstonu a pak na letiště LaGuardia v New Yorku. 17. května byl na ni vydán zatykač. 18. ji kamery zachytily na letišti Newark v New Jersey, odkud odletěla na pas své sestry do Kostariky.

Policie vyhlásila po Armstrongové pátrání. Po 43 dnech byla žena dopadena v Kostarice v hostelu v Santa Teresa, odlehlé oblasti známé svou ekoturistikou, surfováním a jógou. Armstrong mezitím změnila svůj vzhled. Zkrátila si jahodově blond vlasy a obarvila je na černo. Mezi jejími věcmi byly nalezeny účtenky z ordinace plastického chirurga s tím, že si nechala udělat plastiku nosu.

Armstrongová tak čelí dalšímu stíhání za zneužití pasu.

Mezitím ale došlo v celé kauze k významnému posunu. V červenci 2022 Armstrongová odmítla obvinění a požádala se svým právním týmem v čele s Rickem Coferem o tzv. rychlý proces, aby se co nejdříve postavila před porotu. Žalobci to odmítli s tím, že ještě neobdrželi všechny důkazy, a že je příliš brzy na to, aby se dostavili k soudu.

Stala se křivda?

Ještě to není vše. 11. října 2023, 16 měsíců poté, co byla zatčena, se Armstrongová pokusila po návštěvě lékaře uprchnout z vazby, přičemž zranila dva strážce. Byla obviněna z útěku s ublížením na zdraví. Strážci se na základě zatykače domnívají, že Armstrongová svůj pokus o útěk plánovala měsíce.

Proces nyní začal za situace, kdy právní zástupce Cofer odmítl postup státního zástupce. Neobjektivní publicita prý prakticky znemožňuje jeho klientce dosáhnout spravedlivého procesu. „Tady došlo k velké křivdě. Vraha je třeba zadržet. Ale Kaitlin Armstrongová není vinna,“ řekl mimo jiné ve dvouhodinovém rozhovoru pro NBC.