Špindl je připraven, svah perfektní. Jak se staví závodní trať v Krkonoších

Světový kolotoč se do Špindlu vrací po čtyřech letech a ze všech stran panují velká očekávání. Mikaela Shiffrinová má šanci dorovnat v počtu vítězství rekordmana Ingemara Stenmarka a všichni čekají bitvu se Slovenkou Petrou Vlhovou. Čeští fanoušci se pak těší na výkon Martiny Dubovské, která v sezoně už dvakrát pronikla do první desítky.

Podmínky ve Špindlu jsou lepší, než to původně vypadalo. Napadlo trochu sněhu a všude panuje pravá zimní atmosféra. Na slalomové trati leží cca 70 cm hlavně umělého sněhu.

Některé závodnice jako například Martina Dubovská si dnes ráno dají dvě tři tréninkové jízdy v brankách na vedlejším Stohu a pak se přesunou do Svatého Petra. Tam se dopoledne už volně projedou po závodním svahu, aby si ho „osahaly“.

Odpoledne trenéři postaví první a druhé kolo slalomu s cca 65 brankami. Start ve výšce asi 1000 m, převýšení 230 m. Těsně před sobotním startem prvního závodu si pak sjezdařky budou moci ještě projet na rozehřátí kus nad závodní tratí. To v některých nedávných závodech vůbec nebylo možné. Teplé počasí v Alpách podmínky dramaticky zkomplikovalo.

Stojím na lyžích kousek od startu na velkém hangu černé sjezdovky ve Svatém Petru. V údolí se už smráká, ale zapadající slunce ozařuje vrcholky Krkonoš do oranžova. Černá sjezdovka se ďábelsky propadá do Svatého Petra. Desítky dobrovolníků a dalších pracovníků pod námi ještě upravují trať, ale šéf přípravy závodní tratě Pavel Lipanský se vedle mě nenápadně usmívá pod vousy.

Už je vidět, že Špindl má vyhráno, jsou za tím ale stovky hodin práce až do půlnoci. „Na začátku ledna nebylo jasné, zda se vůbec ‚svěťák‘ ve Špindlu bude moci jet. Z nebe padaly provazy vody a všichni jsme se modlili, aby rychle klesly teploty pod bod mrazu, a my mohli dosněžit celou trať,“ říká Lipanský.

I tak ale po poradě s ředitelem závodů FIS Rakušanem Markusem Mayerem se před 14 dny rozhodli, že dívky raději ve Špindlu pojedou místo obřáku a slalomu dva slalomy. To proto, že slalom je kratší než obřák, trať nemusí být tak dlouhá a není potřeba tolik sněhu. Nyní to ale vypadalo, že by snad i tu obřákovou trať pořadatelé zvládli připravit.