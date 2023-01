Vítězství číslo 82. Svět má nejlepší sjezdařku dějin

Shiffrinová se narodila v jednom z nejlepších lyžařských středisek Ameriky – ve Vailu. Hned bylo samozřejmé, že i ona bude lyžovat a brzy závodit. Jako dítě vystřídala Vail, New Hampshire, aby se pak znovu vrátila s rodiči do Colorada. Ve 13 letech už byla velmi nadějnou mladou sjezdařkou, která v březnu 2010 vyhrála slalom i obří slalom na mládežnické lyžařské olympiádě Topolino 2010 v Itálii.

Bylo naprosto jasné, že se rodí mimořádný světový talent. Obdivovatelka Janici Kosteličové a Bodeho Millera to potvrdila ještě v prosinci téhož roku v rakouském Lienzu. Vystartovala jako čtyřicátá, v půli první jízdy přišla o levý chránič holeně, ale stejně i s tak vysokým startovním číslem dojela dvanáctá. Byl to teprve začátek, ve druhé jízdě byla dokonce nejrychlejší, a tak vystoupala na celkové třetí místo, poprvé na pódium ve Světovém poháru.

Až do sezony 2013 se představovala hlavně jako výborná slalomářka. Ale to jí nestačilo, přidala i výborný obřák. V Beaver Creeku dojela druhá, což bylo její první pódium Světového poháru v této disciplíně. Sezonu ukončila na celkově 7. místě v obřáku, ale hlavně jako olympijská vítězka ve slalomu.

Pak přišla první komplikovaná sezona, kdy Shiffrinovou přibrzdilo zraněné koleno. Vyhrála „jen“ 5 slalomů, ale jako by jí to do budoucna pomohlo. Možná si odpočinula a v sezoně 2017 vystřelila ještě výš. Znovu obhájila titul mistryně světa ve slalomu, ale hlavně poprvé vybojovala celkové prvenství ve Světovém poháru. Už se etablovala i jako vynikající „obřákářka“, když získala celkové druhé místo v této disciplíně.

Jenže tahle dálnice do nebe asi nemohla trvat donekonečna. 2. února 2020 přišla nečekaná rodinná tragédie. Otec Mikaely zemřel při pádu ze střechy a dívce se obrátil svět vzhůru nohama. Pro Mikaelu to byla osobní katastrofa, takže si musela dát od lyžování na čas pauzu. Co by za to dali jiní, ale vyhrála „jen“ 6 závodů a celkové prvenství přenechala Italce Federice Brignoneové.