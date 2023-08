„Tentokrát to dělám pro sebe.“ Gymnastická superstar slaví triumfální návrat

Americká gymnastická hvězda Simone Bilesová se o víkendu stala vítězkou soutěže US Classics, která se konala nedaleko Chicaga. Závodila poprvé od olympijských her v Tokiu v roce 2021.

„Cítila jsem se opravdu dobře, zejména po tom všem, co se stalo v uplynulém roce,“ uvedla šestadvacetiletá Bilesová v rozhovoru pro stanici CNBC.

„Život je víc než jen gymnastika,“ sdělila Bilesová novinářům na olympiádě v Tokiu po tom, co americká delegace oznámila, že gymnastka nebude pokračovat v týmové soutěži kvůli psychickým problémům. Své odstoupení později vysvětlila tím, že při točených prvcích ztrácí přehled o tom, kde se ve vzduchu nachází.

„Vždycky jsem tak nějak věděla, že se vrátím,“ uvedla Bilesová po tom, co o víkendu zazářila na soutěži US Classics. „Tentokrát to dělám pro sebe,“ dodala.