Vše pro rychlost. Vybavení špičkových sjezdařů je pro 99 % lyžařů nepoužitelné

Špičkový sjezdař potřebuje, aby všechno, co na sobě má, bylo především rychlé. Ale nejenom to, zajímavé jsou i bezpečnostní prvky. Nutno zdůraznit, že ve špičkové výbavě sjezdaře byste prakticky vůbec nemohli lyžovat. Pojďme si ukázat proč.

Nejkratší mužské lyže na sjezd jsou dlouhé 218 cm (tj. přibližně o 50 cm delší než lyže běžného sjezdaře muže). To proto, že čím delší lyže jsou, tím jedou rychleji. Někteří borci je mají i o pár cm delší. Jsou úzké, dlouhé, těžké a mají minimální rádius (poloměr zatáčení) – 60 m (běžné lyže 12 až 19). Velký důraz kladou výrobci na co „nejrychlejší“ materiály skluznic. Na takových lyžích se prakticky nedá jezdit pomalu, protože neumějí zatáčet. Když ale jedete rychle, začíná to na nich být extrémně nebezpečné. Abyste takové lyže ovládli, musíte mít na nich natrénováno, dobrou kondici a také výbornou techniku.