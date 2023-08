ChatGPT míří do firem. Slibuje soukromí i rychlost, způsobí ale pořádný poprask

Inspirovat se můžete také v našem letním seriálu Hrajeme si s AI , kde přístupnou formou ukazujeme nejen rodičům s dětmi, co všechno současné AI nástroje nabízejí a jak strojové inteligence a kreativity využít.

Kromě dvakrát vyšší rychlosti nabídne ChatGPT Enterprise také delší „kontextové okno“ o délce 32 tisíc tokenů, což je čtyřikrát více než současný běžně dostupný model GPT-4 v placené verzi ChatGPT Plus. Delší kontextové okno by mělo umožnit konzistentnější konverzace. Chatbot totiž nebude „zapomínat“, o čem jste se spolu bavili, a dokáže pracovat s delšími texty a nahranými dokumenty.

Firma OpenAI ve svém oznámení zdůrazňuje, že data nahraná v rámci firemního účtu nebudou použita k trénování příštích AI modelů. To je jedna z věcí, která firmy dosud dost trápila. I v ChatGPT lze toto trénování na uživatelských datech vypnout pomocí speciálního přepínače , zároveň si tím ale vypnete i možnost ukládání historie konverzací.

Uživatelská data jsou šifrovaná dle obvykle požadovaných standardů (AES 256bit a TLS 1.2+), což by mělo stačit pro většinu korporátních potřeb. Administrátoři budou mít k dispozici klasické nástroje pro správu uživatelů, budou si například moci zobrazit, jak často který uživatel ChatGPT využívá. Tím by měla zmizet velká část výhrad, kvůli kterým se velké firmy zdráhaly nový nástroj nasadit do svého arzenálu.