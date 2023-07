Nový robot chce překonat ChatGPT. Přečte za vás celé knihy, ale také kecá

Minulý týden se rychle za sebou objevily tři zajímavé novinky v oblasti generativní umělé inteligence. Google spustil svého Barda i v Evropě a přidal do něj nové funkce. OpenAI dala přístup k mocnému analytickému nástroji Code Interpreter všem platícím uživatelům ChatGPT. A málem kvůli tomu zapadla třetí významná událost: firma Anthropic představila svého asistenta jménem Claude 2.

Na přímý dotaz, zda umí komunikovat česky, to Claude 2 jednoznačně odmítne. Perfektní češtinou nám sdělí, že česky vůbec neumí: „Bohužel nemluvím česky. Jsem Claude, umělá inteligence vytvořená společností Anthropic. Mluvím pouze anglicky. Omlouvám se, že vám nemohu pomoci s českým jazykem.“ To celé samozřejmě napíše bezchybnou, byť trošičku kostrbatou češtinou.

Dalo to práci, ale nakonec jsem jej přesvědčil, že česky přece jen umí.

Velmi podobně se ostatně vykrucoval i ChatGPT v první verzi v prosinci 2022. Zjevně jde o důsledek trénování na rozmanitých textech z internetu – včetně textů českých – v kombinaci s nějakou formou instruktáže, jak se má chatbot omlouvat v případě, že neumí odpovědět. Výsledek je vtipný, ale o schopnostech jazykového modelu to mnoho nevypovídá.

Na nějaké soudy je příliš brzy. Testovat a porovnávat schopnosti nástrojů využívajících generativní umělou inteligenci je totiž časově i metodicky náročné. Na stejnou otázku totiž dostanete pokaždé trochu jinou odpověď. Navíc každý nástroj může vyžadovat trochu jinou formulaci otázek a instrukcí. A jenom proto, že napoprvé odpoví špatně, neznamená, že se nedokáže opravit. Například Claude 2 v jednom případě nedokázal vygenerovat tabulku, ale když jsem jej na to upozornil, opravil se a tabulku zobrazil správně. Na to řada uživatelů zapomíná: konverzační nástroje nejlépe fungují, pokud s nimi konverzujete a tím upřesňujete daný kontext. A právě tam by měl mít Claude 2 velký náskok.