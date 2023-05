Firmy zakazují ChatGPT, bojí se úniků. Uklidnit je má schovaný přepínač

Jihokorejský gigant však tuto praxi brzy přehodnotil, protože interní šetření ukázalo, že pracovníci do této služby nahráli citlivá firemní data . Konkrétně jí vývojáři předali zdrojový kód obsahující neveřejná firemní data nebo poznámky z firemních porad, které obsahovaly tajné firemní materiály. Samsung okamžitě omezil délku nahraného textu na 1024 znaků a od května pak používání ChatGPT pro práci úplně zakázal.

Jiné velké firmy přistoupily k podobným opatřením a omezily využívání ChatGPT a podobných on-line nástrojů. Firma OpenAI ostatně uživatele ChatGPT už od začátku výslovně varovala, aby do služby nenahrávali žádná soukromá data.

Trénování na zaslaných datech je v podmínkách služby ChatGPT jasně uvedeno a je pochopitelné. OpenAI si však uřízla ostudu i tím, že špatně spravovala historii konverzací svých uživatelů. Nejenže se někteří uživatelé nemohli ke svým předchozím vláknům dostat, ale v některých případech dokonce došlo k úniku dat a jejich prosáknutí do cizích účtů.

Původní verze ChatGPT byla co do možností opravdu strohá. Mohli jste si maximálně vybrat mezi tmavým a světlým vzhledem konverzací. I tak však ChatGPT nalákal více než sto milionů uživatelů během prvních tří měsíců a stal se tak zřejmě nejrychleji rostoucím produktem v historii.

To samozřejmě vyvolává debatu o tom, zda nová vlna automatizace nahradí lidskou práci. V tomto článku shrnujeme současné poznatky a predikce ohledně toho, jak AI změní pracovní trh a kterých profesí se dotkne nejvíce:

Nový program ChatGPT obsahuje v Nastavení nové položky týkající se právě správy uživatelských dat. V podstatě je to jen jeden přepínač. Jeho deaktivací vypnete ukládání konverzací do historie a zároveň dáte OpenAI pokyn k tomu, aby vaše konverzace od teď nepoužívala k trénování svých neuronových sítí.

To je významný krok, který může pomoci službám OpenAI expandovat i tam, kde jim to dosud vnitrofiremní datová politika nedovolovala. Itálie už ChatGPT vzala na milost a služba je pro tamní obyvatele opět dostupná .

Také softwarové firmy jako Microsoft a Google plánují uvést svá vlastní řešení, která by měla firmám umožnit natrénovat umělou inteligenci na vlastních datech, aniž by tato data putovala do centrály a sloužila k trénování cizích neuronových sítí.