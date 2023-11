Umělá inteligence křísí legendy. Beatles se vrací s „poslední písní“

I lidé, kteří vůbec nesledují hudební novinky, zřejmě zaznamenali skladbu „Now and Then“. Do češtiny to lze přeneseně přeložit jako „občas“, ale mnohem lépe se zde hodí doslovný význam: „Nyní a tehdy“. Protože píseň, kterou tehdy nahrál na magnetofonovou pásku John Lennon v roce 1977, se do obchodů a na streamovací platformy dostala až nyní, po více než 45 letech.

Pod „novou“ skladbou jsou podle BBC podepsaní čtyři členové slavné kapely: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr a George Harrison. Dva z nich jsou přitom již po smrti: Lennon byl zavražděn v roce 1980 a Harrison zemřel v roce 2001 na rakovinu.

Obnova hlasu ze staré kazety

Na nové skladbě Now and Then se podle oficiálního vyjádření podílela i „umělá inteligence“. To je nepochybně pravda. Kdo by ale čekal, že třeba text písně napsal velký jazykový model nebo že třeba někdo využil podobu nežijících členů kapely pro nějaký deep fake videoklip, bude překvapený tím, jak „obyčejný“ vlastně přínos umělé inteligence byl.

Skladba Now and Then se totiž málem dostala na svět už v roce 1995. Tehdy žijící členové Beatles se totiž sešli v nahrávacím studiu, aby z nalezených kazet s nahrávkami nehotových skladeb Johna Lennona zkusili vykřesat hotové písně.

„Bylo to zvláštní, být ve ve studiu jen ve třech, po tolika letech a po všem, co jsme zažili,“ vzpomíná v krátkém dokumentu Ringo Starr. Dokončili tehdy skladby Free as a Bird a Real Love.

Pak se pustili do práce na nahrávce Now and Then, ale moc se to nedařilo. Magnetofon totiž zachytil Lennona, když svůj zpěv doprovázel hrou na piano.

„Zvuk piana na té nahrávce nebyl dobrý,“ vysvětluje Paul McCartney. „A tehdy jsme samozřejmě neměli technologii na to, abychom dobře oddělili hlas. Kdykoli jsme měli použitelný kousek Johnova hlasu, tak do toho zaznělo piano a zase to zakalilo. A tak jsme si řekli, že tuhle skladbu asi nedáme.“

Pomohla technologie i nadšení

Krátce nato, v roce 2001, zemřel George Harrison a zdálo se, že šance na další píseň Beatles se tak ještě snížily. Ale pak přišel režisér Peter Jackson a jeho rozsáhlá dokumentární série The Beatles: Get Back. Jack sonův tým vytrénoval pro své potřeby nástroje pro „demixování“, což umožnilo velmi realisticky oddělit z archivních nahrávek hlasy i nástroje.

„Řekli jsme si, že jim prostě musíme poslat i tu Johnovu nahrávku na původní kazetě,“ vzpomíná McCartney. V červnu 2023 potvrdil, že se píseň podařilo zachránit díky AI.

Narozdíl od poněkud kontroverzních projektů, kde je použit „falešný hlas“ již mrtvého zpěváka nebo je do úst zpěváka vložen text, který daná osoba nikdy nepronesla, je však v tomto případě zapojení umělé inteligence mnohem střídmější. V podstatě skoro všechny součásti skladby vznikly velmi klasickým nahrávacím procesem. Jen hlas Johna Lennona byl digitálně očištěn.

Foto: Beatles Fotografie z nahrávacího studia, kde kombinovali hlas Jonha Lennona s novými nahrávkami.

Kritici však přesto upozorňují na to, že to „není ono“. Paradoxně jim nevadí zapojení umělé inteligence, ale spíše to, že kapela Beatles na písni nepracovala dohromady. „Chybí tam skupinový duch, Beatles byli organismus, který tvořil dohromady, to si myslím, že ta nová skladba zachytit nemůže,“ napsal třeba Philip Norman, životopisec třech členů slavné skupiny.

Převažuje však spíš nadšení z toho, že legendární kapela vydala nový singl. „Mému tátovi by se to určitě líbilo, protože se nikdy nestyděl experimentovat s novými nahrávacími technologiemi,“ uvažuje v dokumentu Sean Lennon.

V tomto případě nešlo o složité rozhodnutí. Do budoucna se však musíme připravit na mnohem obtížnější otázky. Přestože o této písni se mluví jako o té „poslední“, Peter Jackson uvedl, že je „představitelné“, že by vznikly i další. A tam už by zapojení nových technologií muselo být větší než „jen“ vyčištění zvukové stopy.