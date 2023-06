Zázraky na počkání. Photoshop skvěle naskočil na vlnu, občas vyrobí zrůdy

„Uvidíme, co udělá. Sám nevím, čím bych to tam vyplnil… Wow. Tak to je síla. Nemám slov. Jak to do háje udělal? Asi si jdu hledat novou práci…“

Sociální sítě v posledním týdnu zaplavila videa, na kterých profesionální grafici i amatéři zkoušejí, co umí nová beta verze programu od firmy Adobe. Téměř všichni komentující se shodují, že jde o velkou změnu, která ušetří některým grafikům ohromné množství práce. I když v současné podobě bude pro většinu profesionálů nepoužitelná… Zájemci mohou sáhnout i po konkurenčních nástrojích, třeba po českém programu Photopea.

Domyslí si skoro cokoli

Pokud vás tato fascinace novou beta verzí Photoshopu minula, tady je jeden příklad za všechny. Podívejte se, jak si umělá inteligence domyslí zřejmě nejslavnější obraz světa.

Přepínačem dole uprostřed můžete plynule přepínat mezi obrázky:

V praxi je provedení takovéto montáže až legračně jednoduché. Nový Photoshop totiž má šikovnou funkci kontextového panelu, který vám okamžitě nabízí, jaké akce by se vám mohly v danou chvíli hodit.

Takže stačí vybrat část obrazu a už se objeví možnost „Generative Fill“, tedy generativní výplně. Můžete napsat, co chcete vygenerovat, nebo nechat textové políčko prázdné a nechat to plně na automatu. Mimochodem, právě výběrem hodně ovlivníte, co nakonec Photoshop vymyslí.

Zvolit si pak můžete hned ze tří nabídnutých možností. Nebo vygenerovat další, znovu a znovu. Takhle si třeba beta verze Photoshopu domyslela moje tělo jen na základě profilové fotky. A rovnou mne na požádání oblékla a vygenerovala brýle:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vlevo původní fotka, vpravo doplnění celé postavy pomocí funkce Generativní výplň ve Photoshop Beta.

Správně tušíte, že na generování obrazových informací používá Photoshop tolikrát skloňovanou generativní umělou inteligenci. Konkrétně jde o neuronovou síť Firefly, natrénovanou na velkém množství obrázků vybavených textovými popisky.

Na rozdíl od konkurenčních nástrojů Midjourney, Stable Diffusion nebo DALL-E si Adobe prý dal záležet na tom, aby k trénování nepoužil žádné fotky chráněné autorskými právy bez povolení autorů: „Model Firefly je vytrénovaný na vlastní fotobance Adobe, na volně dostupných dílech a dalších obrazech, na které se nevztahují žádná omezení vyplývající z autorských práv.“

Hrátky se zázračnou funkcí

Co všechno generativní výplň zvládne? Po týdnu hraní mohu zodpovědně říci: zvládne toho zřejmě víc, než si myslíte, ale dokonalá není.

Na všechny moje dosavadní pokusy s novou funkcí pro generativní výplň se můžete podívat v následující galerii:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +38

Pozitivní dojmy ale rozhodně převažují nad občasnými zaškobrtnutími. A navíc jde zatím jen o experimentální funkci. Dá se čekat, že si Adobe pečlivě ukládá zpětnou vazbu uživatelů a do plné verze Photoshopu implementuje až příští generaci, která bude ještě o krok dále.

Už nyní jsou ale výsledky ohromující. Myslím, že můj oblíbený moment byl, když mi AI dokázala velmi realisticky doplnit tuto fotku:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vlevo původní fotka (s vynechaným bílým místem), vpravo dvě varianty vygenerované výplně.

Použil bych takovou koláž pro ilustraci svého výletu do národního parku Yellowstone? Samozřejmě ne. Vygenerované hory neodpovídají tomu, co bych na daném místě skutečně viděl. Ale přiznám se, že kdyby mi někdo tu „vysněnou“ fotku ukázal, určitě bych si nevšiml, že horní polovina tam nepatří. A už vůbec bych neměl šanci postřehnout, že z původní fotky zmizela auta…

Komplikované retuše na dvě kliknutí

Tím se dostáváme k té praktické části. Většina grafiků ani fotografů ve své praxi nedělá generování velkých chybějících částí fotky. To je možná užitečné pro některé reklamní účely, ale uplatnění to v první fázi najde spíše hlavně při tvorbě vtipných videí a zabíjení dlouhých letních večerů.

Nemyslím si, že by třeba nějaký svatební fotograf klientovi dal fotografii, kde by půlka místnosti byla generovaná počítačem. Ale nejen svatební fotografové určitě ocení, jak jednoduché a rychlé jsou nyní ve Photoshopu retuše.

Už nyní měli profesionální uživatelé k dispozici několik více či méně chytrých nástrojů pro velmi přesné retušování fotek. Klonovací razítko umí kopírovat data z jiného místa fotky, záplata umí dopočítat části fotky na základě bezprostředního okolí… Už dlouho je ve Photoshopu také nástroj pro „výplň s ohledem na okolí“ (Content-Aware Fill), který u jednodušších retuší dával překvapivě použitelné výsledky. U složitějších retuší – jako třeba u odstranění skupinky lidí – aspoň vytvořil prvotní retuš, se kterou šlo dále pracovat.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vlevo detail fotky, vpravo výsledek automatické výplně s ohledem na obsah, kterou Photoshop nabízel doposud (Content-Aware Fill).

Nová generativní funkce jde ale mnohem dále. Je sice trochu pomalejší (výsledek počítá v cloudu, nikoli na vašem počítači), ale výsledek je výrazně lepší. Nebylo potřeba nic psát, generativní umělá inteligence Firefly udělá analýzu zbytku fotky a dokreslí vybranou oblast tak, aby – pokud možno – vygenerovaná výplň dávala smysl.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Nová funkce generativní výplně si se stejným zadáním poradila výrazně lépe. Všechny tři varianty byly naprosto uspokojivé.

Retušování velkého množství lidí nebo aut z fotky patřilo k úmorným činnostem, na kterých i schopní a zkušení grafici nechali klidně hodinu práce. Čím komplexnější je pozadí a čím větší plochu je potřeba „vymyslet“, tím obtížnější úkol to byl. S novou funkcí generativní výplně je to bez nadsázky radost.

Na interaktivní grafice si můžete porovnat fotografii před a po retuši:

Vidíte, že kromě všech lidí jsem z fotky odstranil i překážející lampu nebo odpadek, přidal jsem naopak racka. Celé to zabralo méně než pět minut. A to mne ještě zdrželo, jak jsem průběžně žasl nad navrženými variantami.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Přehled všech vygenerovaných změn.

Každá generativní úprava se navíc vytvoří jako nová vrstva s maskou, takže můžu na pixel přesně ovlivnit, které části si zachovám a které návrhy naopak nepřijmu.

Co naopak neumí

Pokud jste z ukázek, které po internetu kolují, získali dojem, že nová beta verze Photoshopu je skvělá… tak je to dojem správný. Ale rozhodně není dokonalá.

Nedávno jsme psali, že Midjourney se v páté verzi konečně naučila generovat prsty a fotorealistické obličeje. Tak mohu zodpovědně prohlásit, že Adobe Photoshop má v oblasti obličejů a rukou ještě co dohánět.

Obličeje nestrefí skoro nikdy. Většina vygenerovaných postav by mohla hrát v nějakém levném hororu. A ani ty relativně povedené bych neoznačil za fotorealistické.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +19

Zkoušel jsem různé strategie, různé prompty a výsledky jsou obvykle takové, že je na fotkách ani kolážích mít nechcete. Jediné, co je jakž takž použitelné, je generování postav, které jdou směrem pryč od objektivu.

Podobných šíleností se dočkáte, když budete pomocí nové funkce generovat ruce. A to je podle mého větší problém. Zatímco generování celých obličejů asi v praxi moc grafiků od Photoshopu chtít nebude, tak u prstů si umím představit nějaké momenty, kdy by se tato schopnost hodila. Typicky při mazání lidí nebo předmětů z fotek. Prsty jsou ale občas horší, než si je pamatujeme z třetí verze Midjourney.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +7

Když ale o těchto omezeních víte, můžete si s nimi poradit. Hlavní výhodou Photoshopu je totiž jeho praktičnost. Není to jen generátor fotek. Naopak, máte tady doslova stovky nástrojů, filtrů a stylů, jsou tu masky a vrstvy, takže si můžete vše přizpůsobit a poskládat k obrazu svému.

Tři problémy pro profesionály Malé rozlišení. Nová funkce generuje obrázky v rozlišení maximálně 1024 pixelů na výšku a na šířku. Pokud tedy generujete větší část obrázku, bude to na výsledku poznat, protože pixely budou škálované. Možným řešením je vybírat postupně jednotlivé části, které jsou menší. Nekonzistentní šum. Vygenerované části lze poznat díky jejich odlišné úrovni šumu. Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Podle různých úrovní šumu jde nástrojem Forensically odhalit, které části byly do obrázku vygenerovány. Pouze pro osobní použití. Podmínky pro užití generativních nástrojů jsou relativně standardní. Zakazují generovat násilné scény, sexuální scény, pornografii, šíření falešných a škodlivých zpráv atd. Navíc ale jasně určují, že tato funkce v současné podobě není vhodná pro profesionální fotografy: „Zatímco jsou generativní funkce AI ve fázi beta, všechny vygenerované výstupy jsou určeny pouze pro osobní použití a nelze je používat komerčně.“

Vyzkoušejte i bez Photoshopu

Konkurenční nástroje už s AI obrázky experimentují dlouho. Bezplatný on-line editor Photopea má již několik měsíců záložku pro generování obrazů pomocí DALL-E a Stable Diffusion. Nově nyní tento nástroj – mimochodem, vyvíjený v Praze – přidal funkci velmi podobnou generativní výplni.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Nástroj Photopea běží přímo v prohlížeči. Nejlépe funguje na desktopu nebo tabletu, lze jej ale s trochou trpělivosti použít i na mobilním telefonu.

Ve Photopea se jmenuje Magic Replace (magická náhrada) a princip je velmi podobný. Vyberete část obrázku a poté napíšete, co byste tam chtěli. Nedostanete na výběr z více možností, ale můžete nabídku znovu vygenerovat, kolikrát chcete.

„Vyberete část obrázku (obdélník, kruh, libovolný jiný tvar), napíšete text, co se tam má dokreslit, a mačkáte Replace jednou nebo víckrát,“ vysvětluje programátor Ivan Kuckir, autor nástroje Photopea. „Vybraná oblast se pokaždé nahradí novým obsahem, který odpovídá vašemu textu a navazuje na zbytek obrázku.“

Kuckir dodává, že podobnou funkci nabízí Photopea už půl roku, ale byla schovaná v pluginu. Nyní je prominentněji umístěná v panelu nástrojů.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy „Magická náhrada“ ve Photopea funguje poměrně dobře, výpočet probíhá v cloudu.

Z krátkého experimentování je jasné, že implementace ve Photoshopu je o pár chlupů lepší. Photopea má navíc stejné problémy jako Photoshop, a tak si s postavami, obličeji a prsty moc neporadí. Na druhou stranu Photopea je bezplatný nástroj vyvíjený malým týmem, takže si funkce zaslouží obdiv. Mnoha uživatelům bude zcela dostačovat.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Takto si Photopea poradila s „outpaintingem“, tedy s rozšířením obrazu Mona Lisa.

Další konkurencí je třeba DreamStudio od Stable Diffusion nebo různé opensourcové varianty, které umožňují lokální běh Stable Diffusion na vašem počítači. Výhodou takového řešení je, že máte vše pod kontrolou, nevýhodou je poměrně náročná instalace a – alespoň v této chvíli – subjektivně nižší kvalita výsledků.

Protože je ale Photoshop stále králem grafických editorů, je jeho naskočení na vlnu generativních AI nástrojů velkou událostí. V krátkodobém horizontu to nepochybně povede k určité „demokratizaci“ fotomontáží a koláží. To, na co jste ještě před týdnem potřebovali alespoň základní znalosti práce ve Photoshopu a půl hodiny času, nyní zvládnete na základě dvouminutového tutoriálu prakticky bez čekání.