TechMIX: Netflix zlevní, Slack zdraží a předplatitelé se možná vypaří

Protože nedávno zveřejnil své čtvrtletní výsledky Netflix, použiji jej jako příklad. Netflix zvažuje zavedení nového, levnějšího tarifu, ve kterém se budou zobrazovat reklamy. Na první pohled to zní, že na tom může jedině vydělat: lidé, kteří nechtějí reklamu, si budou dál platit současný tarif. A ti, kteří si dosud nemohli Netflix dovolit, si jej budou moci předplatit za nižší měsíční paušál. Všichni jsou spokojeni.

Ale je to složitější. Nový tarif podpořený reklamami, který Netflix hodlá zavést někdy počátkem příštího roku, by mohl být až příliš lákavý pro současné zákazníky.

Podle analytiků Wells Fargo může levnější nabídka během následujících let nalákat něco málo přes 100 milionů uživatelů. Ale podle projekce (založené na spekulacích) by naprostá většina z nich přešla ze současného dražšího tarifu. Ve výsledku by tak na předplatném Netflix vybral méně, nikoli více.

Podobně problematické je získání peněz od lidí, kteří nyní sdílí své netflixové heslo s dalšími domácnostmi. To je, a vždy bylo, proti pravidlům služby, která jasně uvádějí, že lze účet sdílet pouze v rámci jedné domácnosti. Dlouhá léta to však Netflix nejen neřešil, ale dokonce svým způsobem podporoval. Tato benevolence umožnila Netflixu rychleji vyrůst a byla to vlastně forma virálního marketingu.

„Odhadujeme, že kromě 222 milionů platících domácností se na Netflix dívá více než 100 milionů dalších domácností skrze sdílená hesla,“ uvedl Netflix v dubnu 2022. Je tam tedy ohromný prostor k růstu. Ale také – jak ukázal pilotní test v Jižní Americe – k pořádným patáliím.

Řada lidí reagovala na pobídku, aby platili navíc za možnost „sdílení s dalším domovem“ tak, že naopak zrušili celý účet. Nejenže tedy odstřihli od svého účtu „černé pasažéry“, ale i sami sebe. Ukazuje se, že připomenout lidem, že vám platí předplatné, je nebezpečné. Možná si uvědomí, že jej vlastně platit nechtějí.

Do podobné akce se teď pustila služba Slack, tedy další z firem, které během pandemie ohromně vyrostly a teď chtějí svou pozici upevnit. Slack zvyšuje ceny přibližně o 10 % za uživatele. Co je ale důležitější, mění také některé parametry bezplatného tarifu. Třeba tím, že sníží počet zpráv, které si můžete zpětně prohlédnout.

Snaží se tedy některé uživatele dotlačit z kategorie neplatících mezi ty platící: „Dříve bezplatný Slack zobrazoval posledních 10 tisíc zpráv a 5 GB nahraných souborů,“ uvádí TechCrunch. „Napříště bude Slack zobrazovat zprávy a soubory za posledních 90 dní bez ohledu na to, kolik nebo jak málo bylo odesláno.“ Takže pokud jste malý tým, mohli jste v předchozí verzi fungovat téměř bez omezení. Teď se ale musíte rozhodnout, zda začít platit, nebo přijít o celý svůj archiv již poslaných zpráv.

Podobná dilemata budeme myslím řešit coby uživatelé a zákazníci čím dál častěji. A firmy budou podmínky měnit, nabízet nové tarify a výhody a slevy… vše pro to, aby člověk nemohl v hlavě nabídky snadno porovnat.

Cílem je samozřejmě vzbudit dojem „zadarmo to vyzkouším, za to nic nedám“ a z tohoto stadia uživatele plynule dovést do situace „teď už se bez toho neobejdu, nejjednodušší bude zaplatit“.