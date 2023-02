Bez krve a s laserem. Apple prý testuje bezbolestnou revoluci pro diabetiky

Pod kódovým označením „E5“ se v laboratořích firmy Apple rodí přelomová technologie, kterou by ocenili především lidé trpící cukrovkou. Novinářům z agentury Bloomberg to potvrdili nejmenované zdroje obeznámené s vývojem.

Lidé trpící cukrovkou se nemohou spolehnout na to, že jejich slinivka dokáže regulovat hladinu cukru v krvi. Obvykle si musejí i několikrát denně měřit koncentraci glukózy v krevním oběhu a v případě potřeby podle toho aplikovat inzulínové injekce. A pro získání vzorku je potřeba krev „nasát“, v současné době nejčastěji malým bodnutím do prstu.

„Systém využívá lasery, které vyzařují specifické vlnové délky světla do oblasti pod kůží. Tam se nachází intersticiální tekutina, do které unikají látky z krevních kapilár,“ cituje Bloomberg nejmenované zdroje. Na základě těchto laserových měření – která probíhají kontinuálně a přes kůži – lze už spočítat aktuální hladina glukózy pomocí kalibrovaného algoritmu.

Není to poprvé, co se o tomto typu senzoru spekuluje. Zvěsti o detekci hladiny glukózy přímo v hodinkách Apple Watch kolovaly už v roce 2021 , zůstaly nicméně nenaplněny.

„Pracují na vývoji prototypu zařízení o velikosti iPhonu, které lze připevnit na biceps,“ uvádí zdroje. To by znamenalo výrazné zmenšení oproti rané verzi systému, který musí být kvůli své velikosti a hmotnosti položený na stole.

Cílem samozřejmě je zabudování této technologie do hodinek. To je zatím stále v nedohlednu, nicméně Apple už údajně jedná s regulátory o schválení této technologie. Už nyní lze očekávat, že zájem o ní – pokud by se osvědčila – by mohl být ohromný.