Biden dal Číně tvrdou ránu. Zkomplikoval jí výrobu čipů

Opatření se týká technologií, patentů, výrobních postupů i amerického personálu. V praxi to znamená, že se například američtí zaměstnanci čínských firem nemohou podílet na výrobě nebo vývoji čipů v Číně, aniž by tím neohrozili své americké občanství. Proto dochází ke zmíněným okamžitým rezignacím jednotlivců nebo celých týmů.

Poklesly ale i akcie amerických firem, především proto, že Čína patří mezi velké odběratele čipů. Lam Research i Applied Materials, které prodávají do Číny přibližně třetinu svých výrobků, spadly o 6 %.

„Čínská lidová republika vynakládá prostředky na rozvoj superpočítačových kapacit a do roku 2030 se chce stát světovou jedničkou v oblasti umělé inteligence,“ uvedla náměstkyně ministra obchodu pro správu exportu Thea Kendlerová. „Tyto schopnosti pak Čína využívá ke sledování vlastních občanů a k modernizaci své armády.“ Americká opatření podle jejích slov mají chránit národní bezpečnost a zahraničněpolitické zájmy USA. „Zároveň jde o jasný signál, že technologické prvenství USA stojí nejen na inovacích, ale i na hodnotách,“ dodala.

„Jedná se o agresivní přístup americké vlády, která se snaží skutečně omezit schopnost Číny vyvíjet některé z těchto kritických technologií vlastními silami,“ uvedla Emily Kilcreaseová, vedoucí pracovnice think tanku Center for a New American Security.