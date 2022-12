Češi vybírají peníze na Viktory. Pomůžou Ukrajincům „zavřít nebe“

Ale byť „sekačky“, jak se íránským dronům Šáhid-136 pro zvuk jejich motoru někdy přezdívá, nejsou na ukrajinské nebi vidět, neznamená to, že by zmizelo nebezpečí, které automatizované sebevražedné stroje představují. Naopak, v poslední době přibývá případů nasazení ryze ruských dronů této kategorie. A ruský průmysl navíc tvrdí, že bude jejich výrobu navyšovat.

Například rakouský bezpečnostní analytik Gustav Gressel po své návštěvě Kyjeva v listopadu letošního roku tweetnul , že první položkou na seznamu zbraní, které by si přáli představitelé ukrajinské armády, byly zbraně vyvinuté v druhé polovině 70. let – protivzdušné systémy Gepard.

Příchod Gepardů na Ukrajinu na sebe dal dlouho čekat. Německo schválilo dodávku na jaře, první tři kusy ovšem dorazily do napadené země až na sklonku července. Německo za to bylo často kritizováno a pomalé dodávky zbraní pojmenovaných po nejrychlejším suchozemském zvířeti se staly terčem mnoha internetových vtipů.

V souvislosti s Gepardy je v poslední době z Ukrajiny slyšet, že čím více, tím lépe. V první řadě by bylo dobré mít k dispozici více munice. Kanóny a munici pro ně vyrábí primárně švýcarská firma Oerlikon, které tamní vláda – věrna své politice neutrality – odmítá povolit, aby prodávala munici do válečné zóny.

Především však Gepardů jednoduše není dost. Je to systém s dosahem řádově jednotek kilometrů (podle rychlosti a výšky cíle). Na pokrytí fronty a důležitých cílů v ukrajinském prostoru by tak klidně mohly být nasazeny stovky. A stejně by nešlo o obranu neprostupnou. Zatím Ukrajina dostala 30 systémů, dalších sedm by mělo ještě následovat .

Kde nejsou k dispozici Gepardy, pomáhají si Ukrajinci, jak se dá. Kde to jde, vracejí se do služby například ručně zaměřované protiletecké kanóny a kulomety menších ráží, které se ještě nedávno zdály nenávratně morálně zastaralé. Ale ani těchto zbraní není dost, a na Ukrajině tak po nich je neustále poptávka – a západní dárci o tom vědí.

Polák odhaduje, že dosavadním tempem by mohlo být na systémy vybráno dost do konce ledna. „Pokud to tak bude, na konci února už by Viktory mohly být k dispozici a jen pár týdnů poté by už mohly být na bojišti.“