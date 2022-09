Po charkovské ofenzivě Ukrajina pochválila německou zbraň

Německá vláda byla v posledních měsících opakovaně kritizována za to, že především po vojenské stránce Ukrajině nepomáhá příliš vydatně. Když například německá společnost Krauss-Maffei Wegmann (KMW) v dubnu nabídla Ukrajině, ať od ní koupí 100 tanků Leopard 2A7, podle zpravodajství listu Die Welt německá vláda tuto transakci zamítla.

Jde o stroj postavený na podvozku tanku Leopard 1, který místo věže s těžkým dělem nese velký radar a dvojici protiletadlových kanónů. Bundeswehr se gepardů na konci minulé dekády zbavil, protože jde o stroje pocházející konstrukčně z 60. let - byť prošly na konci 20. století výraznou modernizací. Německo jich celkem dodalo Ukrajině 24 (poslední čtyři až po charkovské ofenzivě, ovšem) a slibuje ještě šest dalších.

Proč by si Ukrajina měla půl století staré zbraně chválit?

Možné důvody jsou dva. Ten první není vlastně vůbec vojenský: Kyjev mohl chtít veřejně dát najevo, že si německých dodávek cení. Vlastně by šlo tedy spíše o „řízený únik“ do médií. I vzhledem k občasnému diplomatickému jiskření mezi oběma zeměmi by byl takový krok z ukrajinského hlediska moudrý.