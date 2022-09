Nový rekord? Ukrajinský tank trefil ten ruský na 10,6 kilometru, tvrdí video

Pokud by to byla pravda, šlo by o rekord, protože na tak velkou vzdálenost žádný jiný příklad zničení jednoho tanku druhým nemáme. Obecně se uvádí, že nejdelší potvrzená vzdálenost zničení jednoho tanku druhým je 5 100 metrů (i když podle některých to bylo pouze 4 700 metrů). K události došlo během irácké války v roce 1991, střelcem byl britský Challenger 1, cílem irácký T-72.