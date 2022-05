TechMIX: Starlink i kamikadze drony. Ukrajina nasazuje západní techniku

A jak se daří Starlinku jinde? Musk v únoru uvedl , že firma prodala více než 250 tisíc antén. Když pomineme Ukrajinu, kde je Starlink zdarma, nestala se zatím tato služba zrovna globálním hitem. Pohled do statistik bezpečnostní společnosti Cloudflare ukazuje, že drtivá většina (cca 90 procent) uživatelů je soustředěna na severoamerický kontinent. Pouze dvě procenta uživatelů jsou zatím ze zemí třetího světa.

Není to pouze tím, že 110 dolarů za měsíc ( 135 dolarů , pokud chcete s anténou výrazně „hýbat“, tedy používat ji mimo nahlášenou adresu) není málo. Spouštění Starlinku v řadě méně vyspělých zemí světa také vázne. V Indii, která měla být velikým trhem, služba zatím nemá licenci od telekomunikačního úřadu.

Zlí jazykové tvrdí, že indické státní orgány nechtějí pustit na trh konkurenci indickým poskytovatelům internetového připojení, ale to lze samozřejmě jen těžko dokázat. Z nejasných příčin se odsunulo spuštění Starlinku v JAR, která měla být dalším zajímavým odbytištěm.

U technologických novinek často nezávisí jen na tom, jak jsou (ne)podařené, ale i na řadě mnohem všednějších faktorů. Ve válce – která se někdy označuje za „matku pokroku“ – to ovšem tak neplatí, tam mají novinky cestu umetenou. A netýká se to jen Starlinku.

Na ukrajinské frontě se v posledních týdnech odehrála řada „premiér“. Ukrajinská strana se snaží co nejrychleji zmenšit své zaostávání v těžké technice, a do boje tak rychle nasazuje vše, co jí Západ poskytne.