zakázkově naplněné na několik let dopředu.

Firmy, které působí v obranném průmyslu, mají kapacity zakázkově naplněné na několik let dopředu.

státy směřují do posílení své obrany.

České zbrojní firmy jako státní Explosia nebo soukromé byznysy STV Group či Czechoslovak Group těží z investic, které státy směřují do posílení své obrany.

Zahájení ruské invaze na Ukrajinu přimělo vlády západních států k posílení rozpočtů obrany. Platí to i o České republice, která ho navýšila o čtvrtinu. Na investice do výzbroje, výstroje či informačních technologií půjde v tuzemsku příští přes 39 miliard korun.

Největší tuzemský zbrojař Czechoslovak Group letos předpokládá rekordní výsledky a věří, že dobré časy budou pokračovat. „V případě podniků, které působí v obranném průmyslu, jsou naše kapacity zakázkově naplněné na několik let dopředu,“ řekl mluvčí skupiny Andrej Čírtek.

Očekává pokračování růstového trendu z prvního pololetí, kdy tržby dosáhly skoro 14 miliard korun a EBITDA (hrubý provozní zisk – pozn. red.) 2,4 miliardy korun, což je meziročně zhruba dvojnásobný výsledek. Celá skupina však nepůsobí jen ve zbrojním průmyslu, ale patří do ní třeba i výrobci brzdových systémů pro kolejová vozidla Dako-CZ nebo civilnímu výroba náklaďáků Tatry.

CSG vlastní teprve třicetiletý Michal Strnad, který společně s otcem aktuálně udělal vůbec největší tuzemskou zbrojařskou akvizici v zahraničí. V listopadu oznámil vstup do italského podniku Fiocchi Munizioni, což je přední výrobce malorážové munice. Výsledky skupiny se tak po začlenění italského podniku ještě zvýší, a italská firma není tolik závislá jen na dodávkách na okupovanou Ukrajinu.

Pro budoucnost CSG je to jedině dobře. Podle Hynka je totiž financování dovozu zbraní na Ukrajinu velmi chaotické. „Myslím, že jeden z problémů Ukrajiny je, že jí dochází peníze. To je prostě realita. A nejlepší projekt na financování, bohužel pro nás nedosažitelný, je půjčka od americké vlády, která je však podmíněná pouze dodávkami od amerických firem,“ říká Hynek, který v minulé volbě kandidoval na úřad prezidenta České republiky.

Explosia chce – podobně jako CSG a ostatní – mohutně investovat do rozšíření výroby a bezpečnosti.

„Na příští rok naše společnost plánuje investice ve výši 200 milionů korun, v dalších letech pak zhruba půl miliardy. Investice jsou plánovány napříč celou výrobou, především pak v oblasti velkorážové munice a sférických prachů (používají se jako náplň do nábojů pistolí ráže 9 mm, ale také do samopalů nebo kulometů – pozn. red.),“ říká mluvčí Explosie Martin Vencl.

Největší problém zbrojařských firem ale leží jinde. Lidé ze zbrojního průmyslu doufali, že po invazi Ruska na Ukrajinu poleví přísná pravidla financování zbrojního materiálu, která spadají pod hlavičku ESG, tedy kritéria udržitelného investování. „Dokonce i řada politiků říkala, že po invazi je tohle téma mrtvé. Ale není . Úředníci prostě ‚jedou pořád to svoje‘ a neposunulo se to ani o milimetr. Kdyby se mě někdo zeptal na největší problém obranného průmyslu, je to nedostupnost financování, kdy úvěr často nedostanete vůbec,“ pokračuje šéf asociace Hynek.