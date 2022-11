Cesta z krize začne v Kutné Hoře. Otevřela továrnu na superpočítače

Boj proti změně klimatu, fotky galaxií i pročítání textů na internetu k vylepšení strojového překladu. To vše vyžaduje analýzu ohromného množství dat. Ideálně co nejrychleji.

Na vašem stolním počítači by taková analýza trvala klidně desítky nebo stovky let. Kdo nechce na výsledek čekat, potřebuje „superpočítač“.

Hotové skříně se balí do speciálních beden, které chrání drahocenný náklad před otřesy a vibracemi. Z Kutné Hory budou superpočítačové náklady cestovat nejen do Evropy, ale i do celého světa. Aktuálně pracovali odborníci v hale na zakázce, která zamíří do Japonska.