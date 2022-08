Poslala nahé fotky a čekala… do týdne se rozšířily na stovky míst

Přestože nahé snímky sdílí častěji dospělí, jsou to právě děti a mladiství, kdo čelí mnohem většímu nebezpečí. Dítě se totiž může stát například obětí vyděračů.

Každý dvacátý mladistvý se stal obětí vydírání. Útočník obětem hrozí, že jejich snímky zveřejní nebo rozešle jejich rodině. Tím se snaží oběť vmanipulovat do situace, která je z pohledu dítěte těžko řešitelná. Postupně může požadavky stupňovat s cílem získat peníze nebo ještě explicitnější snímky.

„Nedobrovolné zaslání intimní fotky či videa vlivem manipulace a přinucení nejvíce uváděly dotázané dívky ve věku do 18 let, konkrétně 15 procent dotázaných. Dívky také častěji uváděly, že jejich fotografie byly proti jejich vůli zveřejněny nebo jim zveřejněním někdo vyhrožoval a vydíral je,“ uvedla Vladimíra Žáčková, specialistka kybernetické bezpečnosti společnosti Eset.

„Z průzkumu obecně vyplývá, že nejmladší sledovaná kategorie do 15 let je k těmto negativním jevům vůbec nejnáchylnější. Dospělý útočník pravděpodobně předpokládá, že nezletilé dívky jsou snáze manipulovatelné.“

Útočníci se snaží dětem a mladistvým vnutit představu, že jim nikdo nemůže pomoci, že jsou v pasti, že si za to mohou sami a že se nemohou na nikoho obrátit. Může také obětem tvrdit, že přece nemohou jít na policii, protože ony samy se sdílením fotky dopustily něčeho nekalého a protizákonného.

Odborníci zdůrazňují, že to tak není. Oběť se může kdykoli obrátit na pomoc: na rodiče, učitele, specializované linky důvěry nebo přímo na policii. Útočník se velmi pravděpodobně dopouští trestného činu.

Odborníci především poradí, jak zajistit bezpečí oběti. Pomohou také zajistit i případné důkazy pro to, aby se podařilo pachatele dopadnout. Není proto vždy žádoucí zprávy s útočníkem ihned zablokovat.

„Komunikaci, ve které vás někdo do něčeho nutí, vydírá apod., je vhodné zálohovat prostřednictvím snímku obrazovky. V první fázi není vhodné útočníkovu komunikaci blokovat, přestože se to jeví jako nejlepší okamžité opatření,“ popisuje vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR Zuzana Pidrmanová. „Pro potřeby dokazování by následně mohly chybět potřebné podklady.“