Pohřeb lámal internetové rekordy. České servery jely na 400 %

Britské impérium ještě před sto lety ovládalo skoro čtvrtinu světové populace. Za posledních sto let –⁠ a tedy i během života a vlády královny Alžběty II. –⁠ vliv britské koruny výrazně zeslábl. Jednou z jeho ozvěn byl nicméně ohromný zájem celého světa o živý přenos královnina pohřbu .

Rekordní datový tok zaznamenaly servery Seznamu (na kterých funguje i web Seznam Zpráv, pozn. red.). Je to způsobeno především velkým souběžným zájmem o video, které je co do datové kapacity řádově náročnější než text nebo obrázky.