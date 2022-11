Ze svazu mládeže až na slavnou burzu v USA. Avast vsadil na zázrak „zdarma“

Mezitím se ale virus Vienna dostal i do socialistických zemí . V Československu na něj narazil programátor Pavel Baudiš, který v roce 1988 pracoval jako grafik ve Výzkumném ústavu matematických strojů. „Viry se tehdy šířily na disketách,“ vzpomínal po letech Baudiš. „Někdo mi takovou disketu tehdy přinesl ukázat. Byl jsem zvědavý, jak virus pracuje.“ Začal pracovat na opravě, a protože to během pracovního týdne nestihl, vzal si práci domů. Což znamenalo naložit počítač Olivetti M24 do auta rodičů, odvézt jej domů a přes víkend v programování pokračovat.

Baudišovi se doma podařilo virus Vienna detekovat a odstranit. Aniž to tušil, odstartoval tak svou cestu na globální bezpečnostní scénu. Za socialismu ale nemohl Baudiš na něco takového pomýšlet, mohl být rád, že o rok později s kolegou Eduardem Kučerou přešli do Zenitcentra, které patřilo pod Socialistický svaz mládeže. Výhodou byl nejen vyšší plat, ale především možnost založení družstva, což byla za socialismu jediná možnost, jak podnikat. V listopadu tak Baudiš s Kučerou založili družstvo Alwil.

Družstvo se v roce 1991 přeměnilo na klasickou firmu, ALWIL Software. Vyráběli programy pro počítače kompatibilní s IBM PC, kromě nástroje SUP (Správce uživatelských programů) to byl právě avast! „Byla to zkratka Anti-virus-Advanced Set,“ vysvětlil později Baudiš. „Toto slovo je dobré jméno pro antivirus, protože to znamená stop.“ Slovo zřejmě pochází z námořnického žargonu. A brzy se mělo znovu vydat do světa, tentokrát do vod internetových.