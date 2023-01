Japonští giganti ukázali Playstation na kolečkách. Elektromobil vyrobí v USA

V roce 2020 ukázala firma Sony na výstavě CES elektrické vozidlo s názvem Vision-S. Byl napěchovaný senzory, obrazovkami a reproduktory, aby ukázal, jak si Sony představuje auto budoucnosti. Tehdy zástupci japonského výrobce uvedli, že jde ryze o koncept, který nemají v plánu vyrábět.

Za tři roky se ale situace změnila. Sony se na jaře 2022 spřáhla s další japonskou firmou, automobilkou Honda, a v létě společně založily firmu Sony Honda Mobility. „Cílem společnosti je vyvíjet špičkové technologie, které budou reagovat na chování a pocity lidí,“ zaznělo tehdy v tiskové zprávě.

Na letošním veletrhu CES 2023 v Las Vegas už firma Sony v rámci své tiskové konference ukázala, co tím myslí. Elektromobil na emoce odkazuje i svým názvem: „V samotném srdci zážitku z pohybu je slovo pocit,“ řekl Yasuhide Mizuno, šéf Sony Honda Mobility. Proto se auto jmenuje Afeela.

Kino na kolečkách

Od obou velkých firem dostala Afeela do vínku to nejlepší, co umí v současné době nabídnout. Automobilka Honda zajišťuje baterie, elektrický motor a pokročilé řízení. Předvedený sedan z dálky trochu připomíná Porsche 911 nebo Lucid Air.

Foto: Sony Honda Mobility Náhled prototypu elektromobilu Afeela z boku

Elektromobilům se Honda věnuje opravdu intenzivně, svůj první hybrid Insight představila už v roce 1999. Honda uvedla, že do roku 2030 bude 40 % jejích prodejů orientováno právě na elektromobily. Na jejich vývoji kromě toho spolupracuje i s americkou firmou General Motors, se kterou má rozpracované SUV Prologue.

O zábavu cestujících se pro změnu postarala Sony, která nejenže vyrábí špičkové televize a displeje, ale také ovládá nemalou část zábavního průmyslu. Prezentace se proto hemžila ukázkami z filmů Spiderman nebo herních hitů dostupných na konzoli PlayStation 5.

Zajímavým detailem – který má umocnit ony emoční vazby na vůz – jsou pak displeje namířené směrem ven. Majitel může pomocí aplikace barevný vzhled nebo auto dokonce jedním klikem vyzdobit a proměnit třeba v reklamu na svou oblíbenou hru nebo seriál. Slouží k tomu displej v masce automobilu, který má „komunikovat směrem k okolí“, ať už to znamená cokoli. Nejlépe je to vidět na následujícím videu.

Sestřih multimediálního vybavení prototypu Afeela:

Multimediální vybavení auta AfeelaVideo: video: Sony Honda Mobility, střih: Pavel Kasík, Seznam Zprávy

Čtyřdveřový sedan má uvnitř obrazovky pro cestující vpředu i vzadu. Na těch zadních bude možné hrát hry vzdáleným připojením k domácí herní konzoli nebo ke cloudovým službám. Kromě toho Sony slibuje bohaté zdroje filmů, seriálů i hudby, pravděpodobně za nějaké měsíční předplatné.

Na návrhu uživatelského rozhraní se podílí americká firma Epic Games, známý svým vykreslovacím jádrem Unreal Engine nebo herním hitem Fortnite.

Kim Libreri ze společnosti Epic Games uvedl, že interaktivní a fotorealistické zobrazení okolí na displeji pro řidiče je nejpřirozenějším způsobem vizualizace důležitých dat v automobilu. Půjde zřejmě o podobné zobrazení okolí vozidla, jaké popularizovala Tesla u svého „téměř samořídícího“ auta.

„V budoucnu se automobil stane důležitým místem setkávání. Nejen pro samotné cestující, ale také pro jejich přátele a kolegy,“ domnívá se Libreri. „Stane se kontinuálním prvkem našeho digitálního života.“

Možná přijde i samořízení

Firma Sony se také postarala o to, aby bylo auto napěchované senzory: „Je to náš koncept vztahu člověka s mobilitou, která dokáže vnímat lidské pocity a využívá schopností senzorů a umělé inteligence,“ uvedl Mizuno.

Kamery nepřetržitě sledují exteriér i interiér vozu. Uvnitř hlídají třeba to, zda se řidič věnuje řízení a zda za futuristicky tvarovaným volantem neklimbá. I když časem třeba i to bude možné a pozornost řidiče nebude vyžadována neustále.

Směrem ven pak míří nejen kamery, ale také radary, ultrazvuková čidla a laserový trojrozměrný senzor známý jako lidar. To naznačuje, že Afeela si dělá ambice na autonomní řízení: „Naší ambicí je dosáhnout samořízení na úrovni 4 pro některé specifické podmínky, a úrovně 2+ ve městě a v celé řadě dalších situací,“ uvádí firma. To jsou výrazně skromnější a realističtější cíle, než slibuje například Tesla.

Zvláště v kombinaci s autonomním řízením by pak dávalo smysl udělat z auta jezdící obývák, ve kterém mohou lidé sledovat filmy nebo hrát hry. Až bude autonomní řízení dotažené, budou se moci všichni (včetně člověka sedícího na místě řidiče) věnovat zábavě. Na to si ale ještě pár let počkáme.

O vysoký výkon, který je k autonomnímu řízení i multimediální zábavě potřeba, se bude starat nedávno představené řešení Snapdragon Digital Chassis od firmy Qualcomm. To má kombinovat výpočetní výkon určený pro zábavní elektroniku s elektronikou určenou pro ovládání a řízení vozidla, a tak významně ušetřit na počtu čipů, které jsou v posledních letech nedostatkovým zbožím nejen v automobilovém průmyslu.