Je Den Star Wars i světelných mečů. Ty skoro pravé nabízí za 20 tisíc i Češi

Přesně před rokem způsobila společnost Disney poprask. Na Den Star Wars – 4. května čili May the 4th – ukázala dosud nejrealističtější repliku tzv. lightsaberu, tedy populárního světelného meče, který sci-fi filmy a seriály proslavily.

Na trhu se ale objevují i makety mečů s označením Neopixel. Sice od neoficiálních výrobců, co do kvality prý ale předčí i ty franšízové. A jsou tak patrně nejrealističtější.

Jak už to ale bývá – snad každý americký výrobce má svého konkurenta také v Číně. A ne jinak tomu je i u světelných mečů Neopixel. Řeč je o firmě DamienSaber. Ta už ukázala i proces výroby. Patří do něj jak běžné CNC frézky, tak samozřejmě práce s polovodiči. Od svého založení v roce 2020 už prodala víc než pět milionů lightsaberů. Ročně utrží od 2,5 do pěti milionu dolarů a expeduje do 124 zemí. Včetně Česka.