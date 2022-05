Z meteoritu ukoval nůž za 100 tisíc. Český kovář má nejlepší damašek na světě

Milan Pokorný z Liberce nejenže patří mezi nejlepší kováře v Česku, ale s dílnou na výrobu umělecké oceli Futuron Forge je uznávanou špičkou i ve světě. Začínal a do dneška stále zčásti zůstává u kování nožů. A to hned těch nejdražších, která lze koupit.

Z nerezové práškové oceli vyrábí nože pro každodenní nošení za víc než šest tisíc korun, i vojenské na přežití s cenou skoro 17 tisíc korun. Hlavně se ale zaměřuje na luxusní zavírací nože, které ale stojí i 65 tisíc korun. Ty už totiž vyrábí z jádrového nerezového damašku - kompozitu s práškovou ocelí s nejlepšími řeznými vlastnostmi ve svém středu a s boky o typické vynikající struktuře i kontrastu.

„Mezi mé zákazníky patří lidé, kteří vyhledávají kvalitní práci, individuální přístup a špičkové materiály. Profilují se z řad sběratelů, politiků, právníků a většinou majitelů firem,“ vysvětluje pro SZ Byznys kovář a podnikatel Pokorný.

„Potom, co mě zákazník kontaktuje s nějakou poptávku, tak si nejdříve řekneme, k čemu ten nůž potřebuje. Od toho odvisí design a materiály. A potom vezmeme primární materiál, který je na nůž potřeba - většinou to je třeba mamutí zub nebo kel. Ten určí primární strukturu, a na tu pak navazuji damašek, aby to právě sedělo strukturálně, nebylo to přeplácané, ale přitom jsem tam dostal prémiové materiály - to nejlepší, co umím,“ dodává.

Z meteoritu koval nůž za 100 tisíc i petangové koule

Vysoké ceně ale pomáhají kromě mamutích klů v rukojetích třeba i meteority. Prvky z nich zdobily také vůbec nejdražší Pokorného zavírací nůž za víc než 100 tisíc korun. Z meteoritů ale neková pouze nože.

„Měli jsme zajímavou zakázku, kdy jsme dělali petangové koule pro nějakého francouzského rappera, a to bylo hodně meteoritu, to byla úplně bláznivá zakázka, jakože drahá sranda, a dost šílený,“ popisuje liberecký kovář.

„Meteorit je prostě fakt čisté železo, které rezne a nemá žádné zvláštní vlastnosti, kromě ale speciálních prvků, které v něm jsou obsažené, jako daubrelit, germanium, iridium - v malém objemu. Zpracování samo o sobě - řezání, broušení - nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Ale potom následné úpravy, to znamená leptání, je poměrně specifické a samozřejmě ten materiál je náročnější na zpracování, ale není to nic speciálního, co by nešlo. Jde to,“ doplňuje Pokorný.

Luxusní nože jako investice. Byznysmeni oceňují práci i materiály

Čepele z nerezového damašku a další vzácné prvky jako kly a meteority v rukojetích pak z nožů pro leckoho dokonce vytváří atraktivní investice.

„Je pravda, že poslední dobou přibývá zákazníků, kteří si kupují nože jako investici. A to cítím jak jako investici do mé práce, protože ceny mých nožů se zvyšují - je to poměrně znát, za poslední tři, čtyři roky je to zhruba o 80 procent - tak i investici do materiálů, protože investují do nerezových damašků, do mamutoviny, která časem nebude, investují do meteoritů, které ubývají. Takže je to i investice do materiálů tohohle typu,“ říká pro SZ Byznys jeden z nejlepších kovářů v Česku.

Nerezové damašky, ale nejen ty, Milan Pokorný přímo i vyrábí. S jeho společníkem, konstruktérem Markem Procházkou, v roce 2018 založili firmu a dílnu Futuron Forge. Po více než 20 letech zkušeností z práce s damascénskou ocelí.

Kováři z Liberce zásobí nožíře, šperkaře i hodinkáře nejen v Česku

„Výhodou naší firmy Futuron Forge, je šíře sortimentu, protože my nevyrábíme jen nerezové damašky, ale vyrábíme i titanové a titan-zirkonové kompozity, což jsou vlastně damašky z titanu, nebo titanu a zirkonia. A nabízíme širokou škálu materiálu jak na čepele, tak rukojeti nožů. Takže dokážeme pokrýt celou poptávku,“ vysvětluje liberecký kovář.

„A v neposlední řadě nevyrábíme kompozity jen pro nožíře, ale i prstenáře, šperkaře, hodinkáře a tak dále,“ doplňuje Pokorný informace o tom, z jakých oborů pochází jeho zákazníci. Aktuálně například představili ale i spolupráci s českým výrobcem hodinek Prim - minisérie deseti hodinek z titanového kompozitu se vyprodala během několika hodin po zveřejnění.

Futuron Forge dodává damašek nejen do Česka. Kromě nožířských firem zásobuje i šperkaře a prstenáře v Evropě nebo třeba i výrobce hodinek ve Švýcarsku. Pokorný má v dílně asi jen deset spolupracovníků. Ve světě přitom ale patří ke špičce.

Má jediného konkurenta, i toho ale předčí. Kilo kovu stojí desetitisíce

„V rámci světa vyrábí nerezový damašek okolo deseti firem. Nerezový jádrový damašek, na který se my specializujeme, vyrábí pět firem. A my jsme po letech vývoje, řekl bych, mezi dvěma nejlepšími. Ta druhá firma má 25 let náskok - je to švédský Damasteel,“ dodává český nožíř a výrobce damašku.

Liberecká kovářská dílna ale nezahálí. Svou výrobní kapacitu za poslední dva roky ztrojnásobila. Ročně uková 2,5 tuny nerezových damašků při ceně od 14 do 46 tisíc korun za kilogram a 1,6 tuny titanových kompozitů od 42 do 63 tisíc za kilogram. Aspoň tedy před rusko-ukrajinskou krizí. Důvod, proč tolik dílen cenný kov nevyrábí, je přitom nasnadě.

„Protože je to hrozně drahé. Nákup jedné oceli, tedy cívky, stojí třeba půl milionu, a vy potřebujete minimálně dvě, ideálně tři, plus jádra. Takže je to jeden a půl až dva miliony jen v materiálu. Nehledě na technologii, co kolem toho musí být postavená,“ vysvětluje pro SZ Byznys v rozhovoru dál Pokorný.

Výdělečný, ale velice nákladný podnik

Nedílnou součástí Futuron Forge jsou výhně a žíhací pece. Většinu strojů pak vyrobil právě konstruktér Marek Procházka. Teď pracuje třeba na vylepšené válcovací stolici a již čtvrtém svařovacím lisu vážícím 160 tun. V provozu budou do půlky letošního roku a kapacita dílny pak vzroste o další čtvrtinu. S Pokorným už do ní investovali asi 14 milionů korun a s návratností počítají do tří až čtyř let.

Důležitým místem k prezentaci vlastní práce, inspiraci, ale i získávání zákazníků jsou pro Futuron Forge mezinárodní výstavy.

„Tento rok míříme na velké mezinárodní veletrhy v Evropě i USA. Očekáváme zájem hlavně z řad nožířských firem. Letos v lednu jsme už vystavovali - nebo tedy byla vystavena řada našich produktů na SHOT Show v Las Vegas. Tam sklidily velký úspěch, takže teď očekáváme úspěch i na výstavách IWA a Blade Show,“ říká kovář.

Zdokonalování za covidu. Dílna chce prorazit v USA

Přestože se liberečtí nožíři loni za covidu výstav účastnit nemohli, o to víc dál a znovu zdokonalovali své materiály, a letos tak přidávají další zákazníky.

„Máme domluvené schůzky s 15 firmami - těmi zásadními ze světa. Už o nás vědí a projevily zájem. Chce to potkat se osobně, vidět ten materiál osobně. Pandemií jsme byli trochu pozdržení, ale už se chystáme a očekávám úspěch. Teď už to nabírá na otáčkách. Máme obchodní zástupce ve Francii, teď už jednáme s jedním americkým, který má velký zájem,“ prozrazuje Pokorný.

„Západní Evropa a Amerika jsou oba cílové trhy, ale ta Amerika ještě víc, protože tam se tyhle nože nebo tyhle materiály velice používají, přičemž americká konkurence je nejslabší,“ dodává.

Analýza konkurence

Za více než 20 let práce s damaškovou ocelí už prý Pokornému prošel pod rukama materiál od mnoha kovářů. Kvůli zdokonalování a pozici Futuron Forge ale produkty ze světa analyzuje neustále.

„Velkou výhodou je, že znám celou konkurenci, a to dost podrobně. A vím, kde jsou jejich chyby, a právě se snažíme zlepšit to, co mě jako nožíři nesedělo na různých výrobcích. Tak teď bych řekl, že máme produkt takový, aby to bylo vynikající jak pro mě, tak pro ostatní nožířské firmy,“ vyzdvihuje liberecký kovář.

Není to ale jen o tom znát ostatní nožířské firmy a jejich produkt si ohmatat. Pokorný si ve spolupráci s firmou Bodycote nechá zhotovovat metalografické analýzy. Dříve mu je dělali i v ústředí Applu v Kalifornii. Sám se jimi jako jeden z mála prezentuje. A ty umí způsob úpravy a kvalitu konkrétního damašku odhalit i u jiných výrobců.

„Co se týče nerezových damašků, tak jde hlavně o složení, to je zásadní. A pak jde o tepelné zpracování, to znamená, aby ten damašek nevypadal dobře jen vizuálně, ale aby to i řezalo. Proto používáme metalografické analýzy, které nám řeknou, jak je ten damašek od různých výrobců tepelně zpracovaný,“ vysvětluje Pokorný.

„A překvapilo mě po těch letech, co jsem s některými výrobci pracoval, v jak špatné kondici ty damašky byly, co se týče tepelného zpracování. To třeba američtí výrobci, kam právě míříme a hledáme v USA distributora, tak ti to právě neumí tak dobře. To jádro je rozvlněné, a na tom noži to pak nevychází do centru - na řezný střed. Takže to ztrácí logiku, protože to sice vypadá „cool“, ale vlastně to neřeže - nebo řeže, ale neřežete tím jádrem, tou špičkovou ocelí, ale tím okolím, co je zase udělané tak, aby mělo kontrasty, spíš než aby řezalo,“ dodává.

Co dělají jiné firmy špatně, a čím jsou Češi lepší než Švédové

„Opravdu jde o renomé té značky, kdo co dělá. A tou metalografií se zatím nikdo neohání, protože to zřejmě nikdo nedělá. My se jako jediní oháníme tím, že umíme ukázat i to, jak jsme začínali, jaké byly první metalografie, a jak se vylepšovaly. To si připravujeme právě na ty výstavy,“ popisuje dál.

Metalografické analýzy podle Pokorného odhalí takzvaný „vypálený“ materiál, tedy damašek příliš dlouho vystavený mnohdy i neřízeným teplotám, i ten může vypadat dobře z hlediska typické kresby na povrchu, čili počtu vrstev. V tom případě kováři do produktu sice investují ocel, ale nedostávají z ní výkon.

Měření tak může posloužit i pro srovnání firem. Liberecký kovář v rozhovoru pro SZ Byznys, který je formou videa v úvodu článku, dál uvádí, že například oproti švédské konkurenci Damasteel má jejich ocel více vrstev i jiné struktury.

A to, že je Futuron Forge menší a nová firma, rovněž znamená více hravosti a inovací oproti systematizovanosti, zavedeným postupům a opakovaným vzorům u Švédů. Na závěr Milan Pokorný dodává, že také proto dílnu s Markem Procházkou financují sami. Investora prý zatím nechtěli i kvůli tomu, aby je „netlačil“ směrem, který by si oni nevybrali.

Další výrobci damaškových nožů a oceli v Česku

Uhlíkovou damaškovou ocel a čepele z ní vyrábí v Česku třeba i Petr Dohnal nebo Petr Melichárek. Jeden z největších a tradičních tuzemských výrobců, firma Mikov z Mikulášovic, má nože taktéž ve své nabídce, ale právě z nerezového damašku ze Švédska. Nejdražší drobný „vyhazovák“ prodává za bezmála 18 tisíc korun.