„Lidi fascinují i děsí.“ ČVUT do neděle ukazuje nejmodernější roboty

„Původně jsme zvažovali, že by si roboti lidi fotili a my pak na plátně návštěvníkům ukazovali, jak z jejich pohledu vypadají,“ popisuje Zemánek, který působí jako kurátor výstavy a stará se o propojení umělecké a technické stránky. Autorem nápadu byl architekt Petr Vacek, o vizuální stránku se stará režisér Vojtěch Leischner.

Nakonec ale organizátoři zvolili hravější míru interakce. Na plátně nad pódiem je vidět záběr z trojrozměrného „laserového radaru“, do kterého jsou vykresleny tři barevné krychle. Hemžením a skákáním v těchto krychlích pak přihlížející publikum vstupuje do expozice, protože tak přímo ovlivňuje barvu LED světélek, která jsou na roboty přidělaná.

Zatímco osvětlení robotů je v gesci publika, o ovládání pohybu se starají dobrovolníci pomocí dálkového ovládání. „Bylo náročnější, než se zdálo,“ líčil mi Jiří Zemánek. „Na dvoře máme zapojeno velké množství zařízení, takže dochází k rušení Wi-Fi signálu. Kolegové to tedy museli obejít pomocí vlastního ovladače, který vyvinuli.“

Ovládání robota Spot od Boston Dynamics jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Robot má svou vlastní hlavu: vnímá své okolí a reaguje, když do něj strčíte. Ovládání se tak podobá spíše pobídce koně než točení volantu auta. Jeden robot Spot vyjde přibližně na 1,5 milionu korun.

Kromě Spota je na pódiu k vidění i pásový robot Charlie, šestinohý „pavouko-mravenec“ Scarab nebo kolový robot Husky. Všichni jsou poměrně velcí, váží desítky kilogramů a nejsou to žádné hračky na dálkové ovládání.

„Je to docela děsivé, co?“ zaznělo občas z publika. A není divu. Přijít poprvé do kontaktu s touto relativně novou „formou života“ budí rozporuplné pocity. Jiří Zemánek si ale myslí, že je to dobře.