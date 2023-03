Nedělá se to, ale někdy je to potřeba. Jak zdarma editovat PDF soubory?

Když jste s výsledkem spokojeni, kliknutím na tlačítko vpravo dole výsledek exportujete do PDF, které si můžete následně stáhnout. To vše bez registrace nebo bez instalace jakéhokoli software, zdarma a přímo v prohlížeči.

Z námi testovaných editorů tuto možnost umí pouze Adobe Acrobat Online PDF Editor . Ostatní služby umí do PDF souboru doplnit text, což může být v některých případech dostatečné, na velké množství připomínek a komentářů se to však nehodí.

Kromě komentářů jsou tu i další nástroje, třeba psaní textů, barevný zvýrazňovač nebo čmárání. Zdaleka to není dokonalé – přidávání ani následné čtení takových poznámek není úplně komfortní – ale pro většinu potřeb to bude stačit. Až budete s komentováním a dalšími úpravami hotoví, klikněte na tlačítko stáhnout a výsledné PDF se uloží na váš počítač.

Právě to je dodnes nejlepší využítí PDF formátu: archivování hotového dokumentu pro pozdější zobrazení nebo tisk. Nemusíte se starat o to, jaký počítač má příjemce, PDF (zvláště pak archivářská varianta PDF/A ) zachová všechny viditelné části dokumentu. Nic nepřeteče na další stránku nebo se nezarovná jinam, než jste chtěli.

Soubory PDF se všem zobrazí stejně. Ale co když chcete ze souboru dostat text, obrázky nebo data? K tomu se hodí nástroj I Love PDF, který nabízí poměrně dobrou konverzi PDF souborů do různých formátů.

Výsledky nebudou vždy dokonalé, ale za pokus nic nedáte, nástroj opět nevyžaduje registraci a je bezplatný. Můžete vybrat konverzi PDF do DOCX (do Wordu) nebo PDF do XLSX (do Excelu).