Nejlepší český kosmický startup pomáhá zemědělcům proti suchu přes družice

Brněnský startup World From Space, jak napovídá jeho název, sleduje Zemi z kosmu pomocí družic Evropské vesmírné agentury (ESA). Data ze satelitů Copernicus ale s využitím umělé inteligence přímo i vyhodnocuje a vizualizuje. A jen s 12 zaměstnanci tak monitoruje dynamiku vegetace, vlhkost půdy, městské tepelné ostrovy, znečištění ovzduší i sucho.

World From Space se dostal do finále takzvané Space Startup Pitch Competition čili klání o nejlepší evropský kosmický startup, který měl získat odměnu v objemu až čtvrt milionu korun. Stejně jako celý festival pořádala soutěž agentura CzechInvest a Ministerstvo dopravy ČR.

„Účastnily se jí startupy, to znamená začínající firmy z celé Evropy - buď startupy, které jsou inkubovány v inkubátorech ESA BIC a případně potom startupy, které se účastnily soutěží Evropské kosmické agentury anebo soutěží EUSPA a uspěly v těchto soutěžích,“ vysvětluje Michal Kuneš, projektový manažer ESA BIC Prague.

„V pondělí bylo národní finále, ve kterém zvítězil český startup World From Space, a v úterý jsme měli mezinárodní finále, kterého se účastnilo celkem deset startupů z deseti evropských zemí,“ dodává.

Na celoevropské úrovni firma z Brna sice nevyhrála, jejím úspěchem ale bylo už jen to, že zvítězila v národním finále ESA BIC celkem o 38 tuzemských firmách, ve kterém byla třeba i známá Festka vylepšující u výroby svých kol takzvaný grafen – uhlíkové pletivo využívané pro stavbu družic. A svého kandidáta takto vybíralo 26 evropských vesmírných inkubátorů, takže do finále o pouhých deseti startupech se World From Space dostala v podstatě z výběru stovek podniků.