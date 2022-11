Brněnská firma vyšle k Měsíci největší družici Česka

Informace, záběry a celý rozhovor si můžete poslechnout i zhlédnout v úvodním videu.

V současné době se na oběžné dráze Země pohybuje přes 5500 satelitů a odhad je, že do roku 2030 počet ještě násobně vzroste na víc než 100 000 družic. Při takovém množství se už ale čeká, že každý rok dojde až ke 40 jejich srážkám. A úlomky i jiné kosmické smetí budou znamenat riziko poškození dalších satelitů.

Vesmírné smetí je potřeba monitorovat a uklízet

Postupné čistění a zabezpečení prostoru okolo naší planety je tak jednou z hlavních priorit současných vesmírných aktivit. Evropská kosmická agentura (ESA) už dala 86 milionů eur, tedy přes dvě miliardy korun, na vývoj takzvaného „Klepeta“ od švýcarského startupu ClearSpace, které má odstranit první z řady nefungujících družic na orbitě už v roce 2025. Programu celkem osmi zemí se účastní i Česko.

Jedna tuzemská firma teď ale chce kromě jiného i výrazně zlepšit bezpečnost na oběžné dráze Země, a to pomocí největšího českého satelitu od vzniku samostatné republiky. Nemělo by jít o žádnou další družici do už tak velkého počtu – tahle má být speciální, protože bude ty ostatní mapovat a zemskou orbitu hlídat. Dostala i jméno TROLL a stojí za ní brněnská firma TRL Space, kterou založil Petr Kapoun – dřívější majitel další české vesmírné společnosti s velkými zkušenostmi S.A.B. Aerospace.

Technologie českých vědců i startupů

Rekordní tuzemský satelit bude pro svůj cíl vybaven řadou unikátních technologií včetně umělé inteligence od partnerského startupu Zaitra nebo zařízení LiDAR – laserového měřiče upraveného ve spolupráci s centrem HiLase Akademie věd ČR. Družice má totiž také dokázat, že i Česko může být významný dodavatel zajímavých vesmírných přístrojů. TROLL, měřící 20 × 10 × 34 centimetrů, vyjde asi na 1,5 milionu eur. Let na orbitu má rezervovaný u SpaceX v polovině roku 2024.

Zevrubnější popis největší české družice a její mise popsal pro SZ Tech zakladatel a výkonný ředitel TRL Space Petr Kapoun na největším tuzemském festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který se koná od 28. listopadu do 2. prosince v areálu Kongresového centra Praha a firma je jeho generálním partnerem.

Celý záznam rozhovoru je ke zhlédnutí v úvodu tohoto článku. Zaznělo v něm třeba následující:

Já bych se hned na úvod zeptal, proč zrovna TROLL? Je za tím názvem i nějaký ironický význam, nebo se jedná jen o zkratku?

Ta zkratka by se nabízela, protože je pravda, že spousta evropských misí má své zkratky nebo se tak pojmenovávají i družice. V našem případě je to ta první varianta.

Jednak ten název vznikl tak, že jsme do něj chtěli dostat písmenka T, R, L – což se povedlo. A druhá věc je, že přece jen trošičku „trollíme“, až jakoby narušujeme ten systém, protože my nestavíme tuto družice pro žádnou agenturu ani s pomocí agentury. Stavíme ji sami, komerčním způsobem, aby jsme demonstrovali, že jako firma – nebo skupina českých firem – jsme schopni postavit a vyslat vlastní družici.

Takže ano, je to opravdu až ironický název.

Ke zpracování dat je TROLL vybaven i umělou inteligencí. Popsal byste nám i tento jeho chytřejší aspekt fungování?

Ano, ten je pro nás důležitý hned pro dvě zařízení – jednak LiDAR a pak budeme mít ještě hyperspektrální kameru. A obě budou pořizovat obrovské množství dat.

Běžná optická kamera, jak jsme zvyklí, pořizuje fotografie, ale hyperspektrální kamera to zařízení rozloží na všechny prvky, které uvidí, takže je to vlastně obrovské množství dat. A stejně tak LiDAR, který bude nepřetržitě svítit, nám vrátí obrovskou mapu objektů, které se pořizují kolem TROLLa.

A tohle všechno posílat na Zemi by trvalo strašně dlouho, protože komunikace má omezené množství datového toku a zároveň by potom na Zemi muselo probíhat složité zpracování.

A proto jsme se rozhodli, že vznikne ještě třetí produkt a tím je umělá inteligence, která už vzniká ve spolupráci s naší sesterskou firmou Zaitra, ta už demonstrovala umělou inteligenci na optické kameře. A to se teď snažíme posunout k těmto dvěma zařízením tak, abychom na Zemi neposílali data, ale už konkrétní informaci. To znamená, že dostaneme už rovnou vyhodnocení toho, na co se díváme – co to je. A to hrozně zrychlí komunikaci družice se Zemí.

A jaké další nástroje satelit TRL Space kromě LiDARu, hyperspektrálního snímače a umělé inteligence skrývá?

Ještě tam budeme odkrývat jeden produkt, který už také existuje, ale chceme ho posunout na další úroveň, a to je zabezpečená neboli šifrovaná komunikace. To zase děláme ve spolupráci s další společností, která je českým startupem, je to firma Kodak, která se zabývá kybernetickou bezpečností.

Veškerou komunikaci mezi Zemí a TROLLem zabezpečíme algoritmy a jejich šifrovanými klíči, což je důležitý produkt, protože za den probíhá, jak uvádí NASA, až šest hackerských útoků na družici a jen velmi málo jich má zabezpečenou komunikaci. Takže i tento produkt chceme uvést na trh.

Vy také nabízíte možnost bezplatně vynést na orbitu zařízení i jiných firem a startupů. K tomu ale uvádíte, že celý TROLL bude stát okolo 1,5 milionu eur, což je i při té vší pokročilé technologické výbavě dost peněz – přestože, jak zde na Czech Space Week uvedl ministr dopravy Martin Kupka, se každá česká koruna investovaná do kosmického vývoje vrací sedmkrát až osmkrát. Pomohla vám s financováním nějaká zahraniční kosmická agentura, nebo to jde čistě z vašich peněz?

Tohle je čistě naše – je to ten TROLL, tedy že jdeme proti systému. Samozřejmě ale víme, že máme zájemce o všechny produkty, které ponese. A to znamená, že jakmile se nám to podaří, tak úplně stejnou matematikou dojdeme k tomu, že 1,5 milionu eur by se třeba mohlo sedmkrát vrátit, protože ty produkty pak budeme prodávat a zákazníků je celá řada, což je také podstatou toho, co děláme.

Česká vesmírná firma TRL Space z Brna Ve spolupráci s ostatními firmami, dodavateli, ale i akademiky nebo vědci staví družice a kromě jejich vývoje a výroby se věnuje i následné komercionalizaci satelitů a dalších svých produktů pro mezinárodní organizace, kosmické agentury i jiné soukromé společnosti. Její vizí je dostat českou vlajku na Měsíc a vlastní značku a výrobky na všechny kontinenty. Kromě největší české družice TROLL pro mapování satelitů a varování před jejich srážkami nebo kosmické mise LUGO, využívající LiDAR, hyperspektrální snímkování nebo šifrovanou komunikaci k vytvoření mapy podzemí Měsíce, se zaměřuje také na digitalizaci zemědělství. Podle investiční valuace z roku 2022 má společnost hodnotu deseti milionů eur.

LiDAR a jistě i další technologie, které budete testovat a vyvíjet, chcete využít i při své další misi LUGO. Přiblížíte nám ji více?

Mise LUGO je mise k Měsíci a tohle je zkratka – znamená Lunar Geology Orbiter. A je to vlastně orbiter, který bude obíhat kolem Měsíce a jeho primárním cílem je zmapovat podzemí Měsíce. Ten známe velmi dobře z jeho povrchu – existují mapy a můžeme se po něm projít i v počítači, ale o jeho podzemí nevíme nic.

To, co víme, je, že tam jsou lávové chodby – jeskyně, které vznikly, ještě když před stovkami milionů let byla aktivní láva na Měsíci, a které jsou ale trošku jiné než na Zemi, protože běžná jeskyně na Měsíci má průměr asi 20 kilometrů, takže to jsou obrovské chodby. Ale my nevíme, kde jsou do nich vstupy.

A my za pomoci LiDARu a dalších zařízení, jako je třeba penetrační radar, vytvoříme takový 3D sken celého tohoto podzemí a data potom poskytneme ESA i NASA pro ty mise, kdy už přiletí rover, přistane na místě, kde je ta jeskyně, vjede do ní a začni ji zkoumat podrobněji.

Možná si říkáte, proč jeskyně. Nejde jenom o průzkum nebo nerostné bohatství, ale jde o to, že největším nepřítelem ve vesmíru je radiace. Proto tam nic nevydrží věčně, protože radiace nám ničí elektrické přístroje – degradují a mají omezenou životnost. Ale tato radiace je nad povrchem Měsíce, který je takový přirozený štít.

A to také znamená, že když pošleme jakékoli zařízení na Měsíc a bude se pohybovat v podzemí, tak se může pohybovat rychleji a vydrží déle. Je tam v bezpečí, a to nejenom před radiací, ale i před změnami teplot, protože v podzemí je stálá teplota. Pravda, minus 20 stupňů, ale víme už, co čekat, tak se na to připravíme. A zároveň na Měsíc padají obrovské meteorické roje, které mohou cokoli zničit.

No a pokud se posunu ještě do větší budoucnosti, tak pokud by člověk na Měsíci měl někdy stavět základnu, tak rozhodně v podzemí, protože tam může být opravdu křehká – může to být opravdu jednoduchý stan – a je tam i stálá teplota, takže se na to v podstatě můžeme připravit.

A kolik vás bude vlastně ve srovnání s družicí TROLL za 1,5 milionu eur stát mise na Měsíc?

Tady musíme přidat dvě nuly. Teď se pohybujeme někde v rozpočtu 150 milionů eur, ale jako u TROLLa máme ve zvyku a vlastně i v genetice společnosti spolupráci a spojování celého průmyslu. A hlavním cílem LUGO je vytvoření partnerství v rámci regionu střední a východní Evropy.