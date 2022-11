Létat do kosmu budou moci miliony lidí. Zlevníme, říká stavitel raket

Informace, záběry a celý rozhovor si můžete poslechnout i zhlédnout v úvodním videu.

Jako jeden z prvních 20 zaměstnanců dřív nejbohatšího člověka na světě, Jeffa Bezose, dostal právě Gary Lai možnost letět s jeho soukromou vesmírnou firmou Blue Origin do kosmu. A to v rámci jednoho z prvních čistě turistických letů za hranici atmosféry Země v historii. Závod o dobytí tohoto milníku totiž vyhrál právě jeho zaměstnavatel.

Gary Lai je ale současně člověk, který znovupoužitelnou raketu New Shepard s lodí Crew Capsule pro tyto lety navrhl a postavil. Už příští rok prý americká společnost ale představí ještě větší plavidlo a do roku 2030 chce postavit i vesmírnou stanici. V budoucnu by podle jejích plánů měla Zemi spasit těžba materiálů a energie či dokonce výroba polovodičů v kosmu.

Konstruktér známé soukromé kosmické firmy navštívil tento týden Prahu, aby se ve čtvrtek účastnil mezinárodní technologické konference Future Port Youth pro studenty a školy. A u této příležitosti popsal vize Blue Origin i pro redakci SZ Tech.

Pokud byste jako vedoucí architekt a designér raket a vesmírných kapslí v Blue Origin mohl vysvětlit obyčejným lidem jaké jsou hlavní rozdíly mezi vaší raketou New Shepard, raketami Falcon používanými další soukromou firmou SpaceX, a raketou SLS vyvíjenou americkou vládní kosmickou agenturou NASA?

Jsou velice odlišné. Jsou navržené pro odlišné věci. Raketa New Shepard je navržená hlavně pro suborbitální turistku. A suborbitální znamená, že letíte do kosmu, ale jste tam jen chvíli a vrátíte se. A výsledkem toho je, že to není drahé. Je to krátkodobá mise. A je to relativně malá raketa.

Zatímco raketa Falcon 9 od SpaceX je určená pro oběžnou dráhu. Takže poletí mnohem rychleji, poletí do vesmíru a je určena pro lidi, ale hlavně pro satelity. A protože musí létat mnohem rychleji a výš, aby se dostala na orbitu, je také mnohem dražší. Falcon 9 se tedy používá i pro turistiku, ale pro většinu lidí není dosažitelný.

A konečně, raketa SLS - Space Launch System od NASA je dokonce ještě větší. Půjde o tu největší raketu, doufejme, že vyletí příští týden. Bude to největší raketa od Saturnu V v programu Apollo. A ta je určena pro let na Měsíc. Takže ve výsledku je tak drahá, že to je opravdu něco, co si může dvakrát za rok dovolit udělat jen NASA. Je to přes čtyři miliardy eur za jediný start.

A kromě běžných, nezbytných podpůrných nákladních misí, je New Shepard stejně jako obě zmíněné rakety Falcon a SLS postavený hlavně pro účel přepravy lidí do kosmu? Mohl byste popsat, jak je vaše Crew Capsule navržená pro tento účel?

Od samotného začátku byla navržena pro přepravu lidí, nikoli nákladu. Ačkoli nějaké vědecké vybavení v ní také vynášíme. Ale vevnitř je extrémně prostorná. Designu vévodí obrovská okna pro velice pohodlný zážitek. Je kompletně robotická. Takže na palubě není žádný pilot. Pasažérům či astronautům stačí, jen aby se bavili, nepotřebují ani tolik tréninku, aby s ní letěli, protože se řídí sama.

A také je sestrojena se spoustou bezpečnostních systémů určených pro vesmírné lety s lidmi. Je tam záloha, někdy i dvě zálohy pro každý systém. Včetně toho, že pokud bude něco špatně s raketou, kapsule se může oddělit a odletět pryč. A má i systémy podpory života, které udržují astronauty uvnitř v bezpečí.

První v turistickém vesmírném závodu

Zatím jste provedli šest takových letů s posádkou a také jste vyhráli vesmírný závod o první kompletně turistickou posádku ve výšce nad 100 kilometrů. Bylo těžké tohoto cíle dosáhnout rychleji než jiné firmy?

No, nějakou chvíli jsme na tom pracovali. Do designu této konkrétní rakety jsme se pustili někdy v roce 2011. Takže nám to podstatnou dobu zabralo. A bylo to složité, protože jsme potřebovali udělat raketu znovupoužitelnou, aby nebyla tak drahá.

Pokud by jsme ji pokaždé vyhodili, jak skončila i každá raketa v historii, bylo by to moc drahé. Takže jsme se museli naučit udělat ji a osvědčit jako znovupoužitelnou, což jsme dokázali počínaje rokem 2015.

A potom jsme museli dokázat, že to je bezpečné. Takže to nějaký čas trvalo, a náš hlavní konkurent Virgin Galactic na tom dělal dokonce ještě déle, a pořád na tom pracují.

Co turisté v kosmu zažijí a potřebují trénink?

A vy jste jako jeden z prvních 20 zaměstnanců pana Jeffa Bezose a jeho vesmírné firmy byl členem čtvrté suborbitálního letu do kosmu s posádkou. Jaké to bylo?

No, ten let byl - byl to ten nejintenzivnější zážitek, co jsem kdy zažil. Nic vás na start do vesmíru nepřipraví, protože to je kombinace tolik různých věcí: ohlušujícího hluku, velice rychle se měnící výhled - obloha se změní z modré do černé opravdu rychle, do 30 sekund vidíte kosmickou černou.

To zrychlení je dost vysoké. Při cestě nahoru zažíváme třikrát větší tíhu gravitační síly - 3G. A při cestě zpět je to pětkrát větší gravitační síla. A potom také při cestě nahoru, jakmile vysadí motor, najednou se vznášíte, a pak je ticho.

Takže to je tahle celá kombinace zážitků úplně odlišných od toho, co můžete jinak zažít, a pro mě to bylo velice intenzivní. Budu si to pamatovat do konce života. každou vteřinu si můžu přehrát znovu.

A vyžaduje se nějaký trénink na tato 3G a 5G přetížení?

Není, protože zaprvé, i když by to mohlo vypadat jako hodně gravitačního přetížení, navrhli jsme sedadla tak, že u toho ležíte na zádech, což je ta nejpohodlnější pozice. A tak, ačkoli jsme si mysleli, že možná na začátku budeme zkoušet lidi na centrifuze, po čase jsme si uvědomili, že to nebude potřeba. Pouze jsme jim řekli, že jak uvidí ta gravitační zrychlení narůstat, ať se položí do sedadla, mají ruce na držadlech a budou v pořádku.

Do kosmu si budou moci dovolit létat miliony lidí

A mohu se zeptat na cenu? Očekáváte nebo plánuje se dostat o něco níž tak, aby to bylo dostupnější pro obyčejné lidi? Hádám, že by to vyžadovalo více raket či možná nějaké změny v jejich konstrukci nebo možná v pohonném systému a palivu.

Tak o ceně se ještě nebavíme, respektive ji neuvádíme. Nebude to trvat dlouho, než ji zveřejníme, ale s kýmkoli, kdo teď letí, uzavíráme speciální smlouvu, protože jsou jedněmi z vůbec prvních. Ale je náš cíl to zvládnout - snížit tu cenu tak, aby na ni dosáhlo hodně lidí.

Bude to pro ně nenákladná a bezpečná dovolená. A bude na dosah pro miliony lidí. A to, jak toho docílíme, nebude změnou designu (raket), ale tím, že se zlepšíme v používání současného designu. Právě teď děláme pořád hodně kontrol a testů mezi lety, abychom se ujistili, že všechno funguje, tak jak by mělo.

Doteď jsme letěli pouze 23 krát. A to je pořád brzké stádium ve srovnání s letadly. Předtím, než letadla začala přepravovat běžně lidi mezi státy, prošla si desítkami tisíci i miliony letů. Takže je pořád brzo.

Pokud teď máte nějakou cenu, určuje její cenu exkluzivita?

Ano, je to pořád velice ojedinělá věc. Pouze 32 lidí - z toho tedy jeden dvakrát, takže 31 lidí tohle zažilo. A to jsou pořád mezi průkopníky, protože v celé historii létání lidí do vesmíru bylo v kosmu jen 620 lidí. A to za 65 let. To je méně než 10 lidí na rok. A minulý rok jich 31 cestovalo s New Shepardem.

Takže budeme zrychlovat tempo, jak se budeme zlepšovat, snížíme cenu a brzy budou s New Shepardem létat stovky lidí ročně. A nepotrvá dlouho než bude platit, že většina lidí, co byla v kosmu, to dokázala s New Shepardem.

Vliv nehody rakety budoucnost turistiky v kosmu

To je hezká budoucnost. Ale jedna z pouhých dvou raket New Shepard byla nedávno zničena - při její nákladní misi bez posádky 12. září. Došlo k nějaké anomálii, která způsobila havárii zhruba minutu po startu. Už víte a můžete říct, co se stalo špatně? Bylo to něco s motorem BE-3 nebo s pohonným systémem?

Takhle, když se stane něco nečekaného při létání do kosmu nebo v letectví obecně, americký Federální letecký úřad (FAA) vede vyšetřování. Takže s nimi velice úzce spolupracujeme. Oni vedou vyšetřování. Děláme hodně pokroků, ale ještě nejsou v pozici, aby udělali závěr. A tak my ještě nejsme v pozici, abychom o tom mluvili.

Dobré zprávy ale jsou, že při tom letu se stalo i něco hodně dobrého, protože jsme znovu prokázali, že bezpečnostní systémy rakety fungovaly perfektně.

Kapsule detekovala, že je něco špatně, zažehla svůj vlastní raketový motor, aby se dopravila pryč od rakety, čili nosného modulu. A bezpečně přistála.

Takže i přestože nikdo nebyl na palubě té mise - byla to čistě vědecká mise s vědeckými experimenty, tak i kdyby někdo byl na palubě, byl by v naprostém pořádku.

A může to ohrozit další turistické mise Blue Origin?

Musíme přijít na kloub tomu, co se stalo. A ujistit se, že cokoli se stalo, není problém pro turistické mise. Ale raketa, kterou jsme použili - nosný modul, který měl tu anomálii, ten byl pouze pro nákladní mise - nepoužíváme ho pro lety s lidmi.

Raketu, s níž jsme provedli všechny lety s lidmi, máme bokem. Takže ztráta oné rakety by neměla zpomalit tempo misí s lidmi. A navíc už teď vyrábíme a jsme blízko k dokončení dalšího raketového nosiče i kapsule pro mise s lidmi.

A jak dlouho to potrvá?

Někdy v půlce příštího roku představíme druhé plavidlo. Trochu ho nejdřív otestujeme, než bude létat. Ale do provozu vstoupí, a pak budeme mít ve službě dvě plavidla.

A to jste stavěli už před nehodou, nebo..

Ano, to jsme stavěli od loňského roku.

Ano, takže to jsou dva roky, nebo rok a půl.

Ano, chvíli to trvá.

Větší raketa, vlastní stanice

A máte nějaké další - možná víc vzdálené aspirace v dopravě turistů do vesmíru? SpaceX v dubnu dostala první plně turistickou posádku na ISS. Vyžadovalo by to hodně změn v designu rakety New Shepard?

Dobře, raketa New Shepard je navržená pro suborbitální turistiku, takže na orbitu nepoletí. Ale New Shepard je jedním z mnoha programů v Blue Origin. A teď už je to pouze malou částí Blue Origin - většina lidí v Blue Origin teď nepracuje na New Shepard.

Máme mnohem větší raketu jménem New Glenn. Ve skutečnosti je mnohem větší než Falcon 9. Bude schopna vynést 45 tun na orbitu. Takže to je to, na čem většina lidí v Blue Origin pracuje - na těchto dalších programech.

K tomu máme i program nazvaný Orbital Reef, který je o vytvoření vesmírné stanice, která nahradí Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) Ten je financovaný od NASA.

Máme i program přistávacího modulu na Měsíci, takže budeme pracovat s NASA i na návratu lidí na Měsíc.

Takže je hodně různých programů v Blue Origin a New Shepard zůstane u suborbitálních turistických misí, jen zrychlíme tempo, dokud nebudeme létat neustále, dokud už nepůjde o novinku, protože se to děje každý týden. A mezitím jsou naše větší ambice u těchto dalších plavidel.

A raketa New Glenn je tedy spíš srovnatelná s raketami Falcon a SLS? Bude tedy také vozit lidi k ISS a do vzdálenějšího kosmu?

My s ní neplánujeme brát lidi na Mezinárodní vesmírnou stanici, protože ISS za méně než 10 let vyřadí z provozu. Ale měla by vynášet lidi na naši vesmírnou stanici - Orbital Reef, později v tomto desetiletí. Ale pracujeme také s Boeingem, který je jedním z našich partnerů. A ti mají svou vlastní kapsuli, která může létat na ISS či k naší stanici.

A časový plán pro raketu New Glenn a stanici Orbital Reef bude ještě před rokem 2030, nebo máte nějaké přesnější odhady?

Náš cíl je vypustit New Glenn někdy v příštím roce. Poprvé. A je znovupoužitelná jako New Shepard, takže bude schopna letět ještě mnohokrát. Časový plán pro Orbital Reef je ve skutečnosti dost závislý na NASA, protože ten program financuje.

Právě teď jsme v počáteční fázi kontraktu, který nás má dostat k posouzení návrhu a nějakému testování. A pak bude mít NASA další výběrové řízení pro toho, kdo ji doopravdy postaví.

Doufáme, že vyhrajeme, ale není to garantované. Ale pokud vyhrajeme, tak jejich časový rámec bude ještě předtím, než Mezinárodní vesmírnou stanici vyřadí z provozu v roce 2030. A oni chtějí, aby nevznikla žádná mezera. Takže cílem NASA je zprovoznit stanici do konce desetiletí.

Postavíte Orbital Reef i když soutěž u NASA nevyhrajete?

No, určitě uděláme dost práce, ať už bude rozhodnutí jakékoliv. I úplně nezávisle na financování NASA - uděláme to. NASA totiž bude jedním z hlavních zákazníků Orbital Reef. Myšlenka je taková, že to bude takový výzkumný park v kosmu.

Takže NASA bude mít část modulů, ale další moduly bude mít i průmysl. A je možné, že tam bude i část výhradně pro turismus. Takže to bude skoro jako takový kancelářský park, který by používalo mnoho různých nájemníků.

Náhradní výrobce motorů raket místo Ruska

Jsou vaše cíle v tomto ohledu odlišné od SpaceX? SpaceX chce dobýt a kolonizovat Mars. Ale vy chcete něco jiného.

Správně. Další část, kterou jsme nezmínil, je, že Blue Origin vyrábí motory a prodává je. To je ve skutečnosti jeden z našich největších obchodů. Nedávno jsme doručili dva raketové motory firmě jménem United Launch Alliance (ULA).

ULA je největší doručovatel vojenských satelitů na orbitu v USA. Ale doteď používali motor RD-180 který kupovali z Ruska. A s krymskou válkou, tedy od invaze na Krym v roce 2014 americká vláda už nedovoluje nakupování dalších motorů z Ruska. Takže jim skoro došly motory, které do té doby naskladnili.

A tak přišli za námi a řekli, že po nás chtějí postavit náhrady. Z tohoto programu jsme velmi nadšení, protože díky němu děláme tuhle jedničku v USA nezávislou na Rusku, ale také je to velice dobrá obchodní příležitost. Doručili jsme jim dva motory a oni s nimi poprvé poletí asi za 4 až 5 měsíců. Objednali si jich o dost víc.

Opuštěné zdroje surovin a energií v kosmu

SpaceX je velmi soustředěná na kolonizaci Marsu. Ale cíl Blue Origin je velice odlišný. Zformovali jsme se proto, abychom vytvořili budoucnost, kde miliony lidí žijí a pracují v kosmu, aby prospívali Zemi. Nejen proto, aby tam žili a pracovali, ale chystáme se zužitkovat ty enormní zdroje v meziplanetárním prostoru, abychom pomohli lidem tady na Zemi.

A hlavně abychom zachovali životní prostředí, protože zdroje zejména na Měsíci nebo třeba i jenom na orbitě, mohou zachovat ekosystém Země. Pokud se tam levně a bezpečně dostaneme.

Takže záměry Blue Origin jsou environmentální povahy. Možná to tak nemusí být vnímáno, a v tisku se často píše: „Proč létáte do vesmíru, vždyť to spotřebuje tolik energie a nepřispíváte tím ke globálnímu oteplování? Nejsou tu větší problémy, do kterých máme investovat naše zdroje?“

My se na to díváme v mnohem dlouhodobější perspektivě. A v té si myslíme, že konečný způsob, jak vyřešit klimatickou krizi, jak zachovat Zemi, je zpřístupnit zdroje v meziplanetárním prostoru, které jsou mnohem, mnohem opuštěnější než ty, co máme na Zemi. Když se podíváte o století nebo víc dopředu, budeme to muset udělat, abychom zachránili náš ekosystém.

Dobře, takže vy chcete zůstat na Zemi a zachránit ji používáním materiálů z jiných kosmických těles, od Měsíce, přes Mars?

Měsíc, asteroidy - ani ne tolik Mars, to jen v nezbytném případě. Je tam kupříkladu solární energie a tu můžeme dopravit zpět na Zemi například vysíláním mikrovlnného záření.

V kosmu není žádná noc. Když pošleme do vesmíru satelit, není tam žádná noc, není tam žádná atmosféra, nejsou žádné mraky, takže to je jeden příklad, že v kosmu není žádná energetická krize.

Energetická krize je na Zemi, ale vesmír je naplněný energií - úplně se v ní koupe, a to pořád. To je jeden příklad.

Na Měsíci jsou také všechny materiály, které mohou podpořit naši průmyslovou civilizaci. Pokud byste na Měsíc například dostali dost infrastruktury, mohli byste tam postavit továrnu na polovodiče. Na Měsíci byste mohli dělat hodně těžkého průmyslu.

Opravdu není jediný zdroj, který bychom měli na Zemi, který by nebyl přítomný ve velkém množství i na Měsíci. Včetně vody. Hodně vody je tam ve formě ledu nebo ve formě vodíku a kyslíku, které umíme sloučit k výrobě vody. Na Měsíci je jí velké množství.

Takže i když se nápad, že dostaneme těžkou techniku ze Země, zdá poněkud vzdálený, tak jediná věc, která tomu brání, je udělat cestování do vesmíru levnější. A proto jsme na to tak soustředění.

Účastníte se mezinárodní technologické konference Future Port Youth pro střední školy a univerzity, která je koncipovaná k inspiraci a propojení studentů ze všech oblastí řešících horká témata zítřejšího světa. Jaký je váš vzkaz k mladým talentovaným lidem?

Mladí jsou teď naší budoucností. A já bych chtěl, aby tím byli velmi nadšení. I přestože teď můžeme cítit, že svět má dost problémů, a občas na ně mohou dost tlačit, tak ve skutečnosti nikdy nebyl lepší čas na to žít.