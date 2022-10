Mají největší 3D tiskárny z kovu na světě. Vyrábí s nimi tyto rakety

Informace spolu se záběry si můžete poslechnout i prohlédnout ve videoreportáži.

Díváte se na tu největší 3D tiskárnu na světě vyrábějící z kovu, která dokáže tisknout jednolité objekty do výšky skoro až 10 metrů. Sestrojil ji kalifornský start-up Relativity Space a s její pomocí netiskne nic menšího než první kosmickou raketu vyráběnou touto metodou na světě.

Jmenuje se Terran a finální skoro 66 metrů vysoký znovupoužitelný model by měl už do tří let na nižší oběžnou dráhu vynášet 20 tun nákladu. Konkurovat tak bude třeba Falconu 9 od rovněž kalifornské SpaceX. Létat má také na stejné palivo, které je prý nejvhodnější i pro budoucí cesty na Mars – tedy zkapalněný kyslík a metan.

Dvoustupňová raketa s osmi motory typu Aeon od Relativity Space by se ale oproti jiným měla pyšnit tím, že až 95 % jejích dílů bude pocházet ze zmíněné 3D tiskárny. A po dalším zdokonalení výrobního procesu by nosiče tohoto typu mohly vznikat za méně než 60 dní – od surového materiálu po zážeh na startovací rampě. A to není jediná výhoda.

„3D tisk v Relativity Space nám opravdu umožnil dělat věci dost flexibilně. Můžeme vytisknout jakoukoli strukturu se všemi tvary v ní, která by se jinak musela skládat z mnoha různých součástek a dílů. A také jsme schopni něco vytisknout, otestovat to, a potom jít a třeba změnit design na základě výsledků, takže ten proces je extrémně opakovatelný a také nízkonákladový. A to je opravdu eso v rukávu, když přijde na 3D tisk, a hlavně tady v Relativity Space,“ vysvětluje Edwin Ohanian, šéf výroby.

Méně dílů, rychlá výroba, levný start

Terran z kovotiskáren by tak podle kalifornské firmy nejenže měl být znovupoužitelný a rychleji vyráběný, ale mít až stokrát méně dílů a pětkrát nižší cenu za start oproti Falconu 9 – odhadem za 12 milionů dolarů.

„3D tisk tady v Relativity Space má dost pohyblivých částí. V podstatě děláme to, že začínáme s prázdným stolem, umístíme na něj plechy a pak se připravíme začít tisknout. Zkontrolujeme parametry, přichystáme spuštění, naladíme vysílačky a pustíme se do toho. A potom už vlastně všechno přebírá robot a začne pokládat vrstvy tak, že každý článek tiskne jinou část rakety,“ doplňuje ve videoreportáži v úvodu tohoto článku Diana Gruber, vedoucí technik.

Kalifornský podnik zatím tiskl a zkoušel jenom části své první, menší rakety Terran 1 a její motory Aeon 1. Oproti plánované finální verzi je sice poloviční a unese jen 1,25 tuny, i tak jde ale o největší objekt vyrobený na 3D tiskárně, který se pokusí o výstup do vesmíru. A to ještě koncem letošního roku. Na orbitu by měl nosit malé satelity.

NASA chytrý 3D tisk raket zaujal

Relativity Space provedl s nosičem a jeho motory už přes 2000 testů. A postupně tak začíná zkoušet i první verze Aeonu R, který chce celý vytisknout v blízkých měsících a kompletně otestovat v příštím roce. Dohodu klíčovou pro tento vývoj uzavřel tento týden – a to s nikým menším než s NASA.

Americký vesmírný úřad se řadí mezi partnery inovativní firmy už od roku 2018, kdy jí umožnil využívat svá zařízení ve Stennisově vesmírném středisku v Mississippi. A to dvě testovací rampy s pozemky o celkové rozloze 50 akrů a také továrnu o pěti akrech. Teď ale agentura navrch přidala ještě dalších 153 akrů, na kterých mají vzniknout nové budovy s kancelářemi, hangár a další testovací rampy. Celý komplex má totiž sloužit právě k testování motorů Aeron R a rakety Terran R.

Za jedno z největších zařízení k testování raketových nosičů v USA vděčí Relativity Space právě svému nápadu zařadit do vesmírného průmyslu 3D tisk a zjednodušit, zrychlit a zlevnit výrobu raket. A to, jak uvádí i samotná NASA, i s pomocí strojového učení, tedy umělé inteligence, a autonomní robotiky.

„Naše tiskárna je autonomní díky senzorům, které jsme do robota vestavěli. Podle tohoto, ve které jsme sekci, se tiskárna bude chovat trochu jinak. A proto jsme museli vytvořit ovládací obvody tak, aby tomu stačily. A to je klíčový rozdíl, který dělá naše roboty samořiditelnými,“ doplňuje za firmu softwarová inženýrka Jasmine Moreno.

Nemalé investice a zakázky u armády i soukromníků

Kalifornský start-up založený teprve v roce 2015 vybral dodnes od investorů jako velkých finančních skupin Fidelity či Black Rock přes 1,3 miliardy dolarů. SpaceX pro srovnání za 20 let své existence získala nejméně devět miliard dolarů.