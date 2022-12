Nejtenčí tablet světa jsem si zamiloval. Doporučit vám ho ale nemůžu

Norskou společnost reMarkable zřejmě neznáte. Malá firma se v květnu 2022 zařadila mezi tzv. jednorožce, tedy společnosti s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů. Což je překvapivé i proto, že v její nabídce najdete jen jediné zařízení.

Ale zato zařízení v mnoha ohledech výjimečné. Začíná to vzhledem. Nebo tím, že si k němu musíte koupit speciální tužku, jinak byste přišli o to nejlepší.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Tablet reMarkable 2 je jiný než ostatní tablety…

Tento tablet je mimochodem se svými 4,7 milimetry nejtenčím na světě. Ale kvůli tomu si jej koupií jen málokdo. Pravý důvod jeho popularity spočívá bezpochyby v jeho displeji. Ten využívá technologii elektronického inkoustu (e-ink) a umí tak zobrazit pouze černou barvu a stupně šedi.

Tablet po rozbalení působí jako elegantně minimalistická technologie z daleké budoucnosti

To nezní zrovna jako výhoda, já vím. Když navíc uvážíme jeho cenu, která se nyní pohybuje kolem 12 tisíc Kč (včetně základního pera a obalu), rozhodně to nevypadá jako výhodná koupě. Taky jsem si připadal dost divně, když jsem po dlouhém váhání podlehl doporučení známého a tablet si v lednu 2021 objednal. Ale po skoro dvou letech používání můžu říci, že nelituji.

Čím si mne tento „černobílý tablet“ získal?

Nádherný displej s okamžitou odezvou

Zkusím do té recenze vnést trochu řádu. Technicky vzato je tento tablet pochopitelně počítač: má procesor (dvoujádrový 1,2 GHz ARM), operační paměť 1 GB, úložiště 8 GB a nainstalovaný vlastní operační systém postavený na Linuxu. Jeho monochromatický displej má uhlopříčku 10,3 palců a rozlišení 1872 × 1404.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Zamčený tablet reMarkable a základní pero.

Jenže zatímco u běžných tabletů byste tyto parametry potřebovali znát, u reMarkable jsou jaksi nevypovídající. Třeba uhlopříčka 10 palců svádí k porovnání s ostatními desetipalcovými tablety. Ale to jsou úplně jiná zařízení s úplně jiným zaměřením.

Nejlépe si tablet reMarkable můžete představit jako digitální papír. Skutečně, když tablet poprvé vybalíte z krabice, můžete rovnou vzít přiložené pero a začít na něj okamžitě psát. A od té chvíle si jej možná – tak jako já – zamilujete.

Vůbec nemáte pocit, že používáte nějaký hardware a software. Prostě píšete. Odezva je prakticky okamžitá. Psaní na tento skvěle vyladěný e-inkový displej se pocitově podobá psaní na papír. Pokud si rádi děláte poznámky rukou, budete hned jako doma.

Všechny poznámky na dosah

Proč bych ale dával dvanáct tisíc korun za něco, co zvládne tužka a papír? Tady se dostáváme k první důležité výhodě tabletu reMarkable. Zatímco papír snadno založíte a ztratíte, o tyto poznámky nikdy nepřijdete. Tablet si je v digitální podobě ukládá a přes internet synchronizuje s počítačem nebo telefonem.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Software reMarkable pro desktopový počítač. Existuje také verze pro mobily a tablety.

Mám tedy kdykoli s sebou všechny své poznámky. Ty z dnešního rána, i ty, které jsem pořídil před rokem. Můžu si je zařadit do složek nebo k jednotlivým „sešitům“ a jejich jednotlivým stránkám přidávat různé štítky, abych se v těch tisícovkách souborů (ano, dělám si fakt hodně poznámek) lépe orientoval.

A dokonce vám tablet umí na požádání přepsat rukou napsaný text do textu digitálního. Na videu v úvodu článku se můžete přesvědčit, jak si poradil s mým škrabopisem.

Nabídka nástrojů je promyšleně omezená.

Výrobce na softwaru evidentně pilně pracuje a každou chvíli přidává nové funkce, třeba integrování úložiště OneDrive a Google Drive nebo možnost prezentace z tabletu na obrazovku počítače. To je funkce, kterou rád využívám jako interaktivní tabuli při on-line přednáškách a prezentacích.

Prezentace v reálném čase probíhá přes Wi-Fi připojení.

K softwaru mám však několik drobných výhrad. Někdy se sekne synchronizace a je potřeba program restartovat. Jindy chvíli trvá, než se podaří rozchodit prezentaci „naživo“. V takových chvílích člověka štve, že je tablet reMarkable uzavřeným systémem. Musíte se spolehnout na to, že vám vyhovují nástroje a aplikace od výrobce reMarkable. Žádné jiné aplikace do tabletu nenainstalujete.

Kreativita v chytře nastavených mezích

V jiných oblastech je ale tato uzavřenost hlavní výhodou tabletu. Je totiž optimalizovaný na několik činností, a ty umí skvěle. Nabídka nástrojů je promyšleně omezená.

Nejvíce jsem si to uvědomil, když jsem vyzkoušel konkurenční zařízení Boox Onyx Note Air 2. Zatímco tam jsem mohl vybírat doslova ze stovek funkcí – a nevěděl jsem tedy, kterou si vybrat – na tabletu reMarkable je kupříkladu nabídka psacích potřeb celkem strohá.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Psát můžete propiskou, tužkou, fixou, mikrofixou a kaligrafickým perem. Kromě toho je tu i zvýrazňovač a nově i psaní digitálního textu na dotykové klávesnici.

Možná je to otázka zvyku, ale mně tato omezená nabídka vyhovuje. Ve skutečnosti stejně obvykle střídám jen štětec pro velké nadpisy, „fixu“ pro běžné psaní a zvýrazňovač pro zvýraznění.

Na digitálním papíře nemusíte škrtat. To, co napíšete, můžete dále mazat nebo editovat. Stačí zvolit příslušný nástroj z levého menu. Osvědčilo se mi psát věci, jak mne napadne, a pak si je případně po stránce přetáhnout, kam chci. Text můžu také zvětšit nebo zmenšit. Případně zkopírovat do schránky a vložit na jinou stránku.

U každého nástroje můžete zvolit i tloušťku a někde i barvu. To zní divně, když je tablet černobílý. Barva je ale vidět na exportovaném dokumentu. Takže podtrhávání střídám žluté a zelené. Přestože na tabletu vypadají obě podobně, v exportovaném PDF už jsou barvy odlišné.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Takhle třeba občas posílám rychlou skicu kolegům z grafického oddělení, a ti z toho pak vykouzlí nádherné výsledky (viz video na začátku článku)

Tablet se mi osvědčil i během rozhovorů. Nepůsobí rušivě, jako kdybych si dělal poznámky do mobilu nebo počítače, naopak, vypadá přirozeně. Jen musím občas lidem dát dvouminutovou ukázku, co tohle zařízení všechno umí. Ale to je vlastně příjemné zdržení…

Jediná nevýhoda je, když dojde (jednou za týden) baterka. Protože nepotřebuje nabít každý den, snáze na to zapomínám. Pak stojím na poradě, v ruce mám tužku a pero, ale zápisky si dělat nemůžu, protože digitální papír nedostal zásobu elektronů.

Klid na kreativitu i čtení dlouhých textů

Tablet reMarkable je někdy řazen mezi elektronické čtečky. Je to technicky vzato pravda, protože má e-inkový displej a můžete na něm otevřít elektronické knihy. Soubory PDF a EPUB (bohužel ne MOBI) do něj můžete nahrát přes USB kabel nebo přes internet. Stačí soubor přetáhnout do aplikace reMarkable a soubor se za pár sekund objeví v tabletu.

Poslat si tam také můžete webové stránky nebo dokumenty. Slouží k tomu rozšíření do prohlížeče Chrome nebo do programu Word. Takto si na tablet posílám dlouhé články, vědecké studie, manuály nebo knihy.

A teď to nejlepší, tedy alespoň z mého pohledu. Do stažených dokumentů si můžete dělat poznámky, podtrhnout si zajímavé pasáže nebo si zakroužkovat pojmy, ke kterým se chcete vrátit. Podtrhávání zvýrazňovačem navíc funguje chytře, software zvýraznění „urovná“, aby nebylo kostrbaté.

Samozřejmě, že poznámky si můžete dělat i na mobilu nebo na počítači. Ale tam máte i e-mail, internetový prohlížeč, sociální sítě a stovku dalších věcí, které vás mohou kdykoli vyrušit. Zatímco když si někam lehnu s tabletem reMarkable, vím, že mne nic rušit nebude a můžu se plně věnovat čtení a psaní.

Díky tomu, že je displej opravdu velký, lze na něm obvykle číst i PDF o formátu A4, pokud tedy autor nezvolil opravdu malé písmo. Zobrazený dokument sice můžete pomocí gest dvěma prsty zoomovat a přetahovat, není to ale příliš pohodlné. Na takové pohyby není e-ink optimalizovaný.

Pro mne je skvělý, pro vás možná ne

Tablet reMarkable se stal pevnou součástí mého pracovního režimu. Používám jej ráno na poradách, mám tak jistotu, že se mi žádné poznámky a postřehy neztratí. A pak celý den, kdykoli si chci udělat v nějakém tématu pořádek, načrtnout myšlenkovou mapu nebo přečíst si v klidu delší texty.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vyhovuje mi, že se můžu s tabletem reMarkable schovat mimo dosah notifikací a přesto číst a tvořit digitální obsah.

Tablet používám na cestách i doma. Někdo možná má pevnou vůli a dokáže udržet pozornost u padesátistránkového textu, aniž by se mu prsty zatoulaly na klávesnici. Já však mívám u dlouhých textů nebo knih tendenci „odskočit“ do prohlížeče, něco vyhledat, udělat si poznámku, odpovědět na e-mail, hele, vyšlo nové video… a koncentrace je pryč.

To vše za mne pozoruhodně vyřešil tablet, který žádné aplikace, prohlížeče ani notifikace nemá. Nemá vlastně skoro žádné uživatelské rozhraní. Důraz je na obsah, na tvorbu, a od té mne nic neodvádí.

Na začátku jsem ale zmínil, že bych toto zařízení nedoporučil. Proč, když jsem z něj tak nadšený?

Hlavní nevýhody „digitálního papíru“ reMarkable Cena – pro většinu lidí bude cca 12 tisíc korun velká částka za zařízení, které nezvládne ani desetinu toho, co levnější tablet s Androidem za čtvrtinovou cenu.

Předplatné – pro nové klienty reMarkable zavedl měsíční tarif, bez kterého nemůžete využívat některé funkce. Jsou mezi nimi neomezená synchronizace dokumentů nebo rozpoznávání textu. Hodně lidí se bez těch funkcí obejde, ale je škoda osekat funkce ze zařízení, které jich už tak nabízí málo.

Uzavřenost systému – musíte se spolehnout na to, že vám vyhovují nástroje a aplikace od výrobce reMarkable. Žádné jiné aplikace do tabletu nenainstalujete.

Bez podsvícení – na rozdíl od své novější konkurence (Boox Onyx nebo Amazon Kindle Scribe) nemá tablet podsvícení.

Ale možná to máte jako já. Možná je pro vás nedostatek funkcí právě ta hlavní výhoda tabletu. Elektronický inkoust je nádherný. Absence podsvícení dělá z tabletu téměř asketicky jednoduchý předmět, působí jako nějaká elegantně minimalistická technologie z daleké budoucnosti. Tablet reMarkable je pro mne mostem mezi světem bez technologií a světem digitálním.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy No není nádherný? Když jsem jej poprvé rozbalil, lekl jsem se, že mi omylem poslali jen maketu. I zapnutý totiž vlastně vypadá vypnutě. Je to nejméně rušivý kus elektroniky, jaký znám.