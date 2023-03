Nový robot zvládne přímo v těle vytisknout 3D lidské orgány

Díváte se na robota, který má ve svém nejmenším provedení v průměru okolo 11 až 13 milimetrů, takže je akorát tak drobný na to, aby se vešel do trávicího ústrojí člověka – podobně jako běžné endoskopy. Tato ohebná robotická paže je však oproti nim unikátní v tom, že by neměla jen řezat a odebírat, ale naopak doplňovat.