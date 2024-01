Podívejte se na vestu, která může předpovědět infarkt

V úvodní videportáži toho článku si lze prohlédnout novou high-tech vestu, která může u pacientů předvídat riziko náhlého srdečního infarktu. Vyvinuli ji lékaři a vědci z University College London (ULC), kteří už ji úspěšně otestovali zhruba na 800 lidech a výsledky byly tak pozitivní, že ji právě teď připravují na širší uvedení do nemocnic, a později snad i na trh.

Informace i záběry si lze poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Britové svůj vynález přesně nazývají Electrocardiographic Imaging Vest, v překladu a zkráceně EKGI vesta. Nasadit a upevnit ji zabere jen chvíli, a potom už do pěti minut dokáže poskytnout velice podrobnou diagnostiku srdeční aktivity. Detailněji než z běžného EKG, a to jak v klidovém režimu, tak i při cvičení.

„Je pokrytá 256 senzory, které nevyžadují žádné nanášení gelu. Takže se vcelku pohodlně a lehce obléká, a přitom nám posílá obrovské množství dat – mapuje srdce nikoliv jen coby jedinou signální křivku, ale panoramaticky. Takže doslova získáváme trojrozměrné mapy srdce a můžeme si prohlížet šíření elektrické aktivity skrz všechny jeho části,“ popisuje v reportáži SZ Tech fungování a přínosy vesty doktorka Gabriela Capturová z Ústavu kardiovaskulárních věd na University College London (UCL), která ji spoluvyvinula.

Není to jen o vestě

Aby lékaři opravdu došli k tomu, že dokážou predikovat riziko infarktu, musí tyto mapy zkombinovat ještě s obrazy z dalšího přístroje – magnetické rezonance (MRI). Dnes už známý velký bílý přístroj s tunelem, který pacienta snímkuje pomocí silného magnetického pole, a vytváří tak detailní obraz jeho těla i vnitřních orgánů.

„Víme, že pacienti, kteří trpí nebo jsou náchylní k náhlé srdeční smrti, obvykle mají přístup k rezonanci. Ale chybějící díl této skládačky vždycky byla elektrická aktivita srdce. A tak až doteď nebyla žádná pohodlná a lehká cesta, jak sloučit data o této jeho činnosti právě se všemi těmi skvělými daty, které vychází z magnetické rezonance skenující kardiaky,“ dodává v úvodním videu tohoto článku Capturová.

Pro lepší představu si lze informace, které doktorům poskytuje MRI, představit třeba jako mapu nějakého území s terénem a městy, ale bez cest, silnicí a železnic. Ty do ní vykreslují právě až data o srdeční elektrické aktivitě. A tak podrobně, jako to dnes lehce zvládne EKGI vesta, to dosud lékaři uměli pouze velice složitě – museli zavést katetr přímo do srdce, nebo použít jednorázové zařízení, které bylo velice drahé a k tomu využívalo radiaci.

Méně nákladná, znovupoužitelná

EKGI vesta je přitom na zdravotnické přístroje poměrně levná, stojí pod 2000 dolarů, a je znovupoužitelná. Navíc díky technologii suchých elektrod nepotřebuje gel a mezi jednotlivými aplikacemi ji stačí jenom opláchnout. Pro doktory a prevenci je tak opravdu revoluční.

„Tato technologie nám vůbec poprvé umožní sbírat detailní informace o elektrické činnosti srdce a mapovat jeho strukturu a fungování způsobem, který je bezpečný a může být rozšířený v měřítku tisícovek lidí za dost nízkou cenu ve srovnání s jinými konkurenčními technologiemi,“ doplňuje v reportáži SZ Tech opět spoluvynálezkyně EKGI vesty.

A v úvodní reportáži tohoto článku si lze prohlédnout i záběry 3D obrázku lidského srdce, který vznikl kombinací snímků z obou zařízení. Červené pulzy ukazují jeho elektrickou aktivitu. Tyto signály vedou k tomu, že se orgán stahuje, čímž vzniká srdeční tlukot. Jenže pokud se elektrický pulz nešíří, jak má, dochází k nepravidelnostem, arytmiím, a celá příhoda může vyústit v infarkt.

„Není to ani trochu nepohodlné“

Poruchami srdečního rytmu, které mohou vést k náhlé smrti, jen v Británii trpí na dva miliony lidí. Jedním z nich je i 77letý Tony Farrar, člen jedné z nejstarších a stále probíhajících studií, která sleduje více než 5000 lidí narozených v jediném týdnu v roce 1946, a to, jak socioekonomické a zdravotní faktory ovlivňují jejich životy. EKGI vesta mu nepřišla při testech nijak zvlášť nepohodlná.

„Nejde to opravdu ani cítit. Tedy samozřejmě cítíte, že na něčem ležíte, na zádech máte takové hroty, které cítíte, a pak, když se napumpuje, tak cítíte její tlak, ale není to ani trochu nepohodlné. Není to nic víc, řekl bych, než jako byste měli takový větší svetr nebo tak něco v tom smyslu, není to nepříjemné,“ popisuje v úvodním videu článku britský senior.

Podle britských vědců by EKGI vesta a lepší diagnostika rizika pomohla lékařům identifikovat pacienty, kteří by potřebovali implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD). To je zařízení, které se trvale aplikuje blízko srdce, monitoruje jeho rytmus a v případě arytmie jej impulsem nahodí zpět do normálu.

„Hodně těch katastrofických srdečních příhod, které se dějí pacientům a také obecně veřejnosti, většinou začne náhlým a nebezpečným srdečním rytmem – jinými slovy tedy zástavou, která občas postihne osoby, jež mají onemocnění srdce. Ale někdy nás to může zastihnout i nepřipravené. Děje se to i lidem, kteří mají zdánlivě normální srdce,“ vysvětluje Capturová.

Vědci chtějí vestu rozšířit

Britové svou EKGI vestu patentovali i ve Spojených státech a v současnosti usilují o sériovou výrobu a její rozšíření.

Doktorce Capturové z Ústavu kardiovaskulárních věd z University College London (UCL) ji pomohl sestrojit i doktor Matthew Webber z jednoho z největších středisek pro kardiovaskulární péči v Evropě – Barts Heart Centre v Nemocnici Sv. Bartoloměje v Londýně. A ten na závěr přirovnává vynález i k tradičnímu EKG, které stále používá více než 120 let starou technologii, pacienty je potřeba často i holit a vzniká při něm také více odpadu.

„Nastavit běžné dvanáctisvodové EKG zahrnuje čtyři úchyty na končetinách a šest úchytů na hrudi. A jedním z problémů s tím je, že jeho elektrody musíme nagelovat, takže mohou být pro pacienty nepohodlné a také jim mohou podráždit kůži,“ říká.