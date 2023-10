Sledujte: NASA ukazuje vzorky, které sebrala na cizí planetce

Sonda vystřelila pouzdro se vzácnými kosmickými horninami ze vzdálenosti jedné třetiny cesty k Měsíci a velice přesně jej navedla do relativně malé přistávací zóny v poušti v Utahu, kde už čekal extrakční tým.

A teď ve středu, 11. října od 17:00 SELČ ukazuje NASA tento „úlovek“ v živém přenosu. Zajímavý je tím, že jej vesmírné plavidlo OSIRIS-REx při své jedinečné misi protkané mnoha obtížnými manévry sesbíralo na cizí planetce, která by mohla pomoci objasnit i původ života na Zemi. Na jeho zkoumání už také netrpělivě čeká přes 200 vědců ze 35 institucí.

Sonda získala vzorky hornin na povrchu asteroidu Bennu, který by měl být nyní od Země vzdálený asi 190 milionů kilometrů. Letěla k němu pomocí několika gravitačních obletů, a proto její cesta trvala tak dlouho.

Pro NASA byl však lákavý nejen tím, že do 100 let proletí okolo naší planety blíž než Měsíc, ale hlavně tím, že podle minulých zkoumání obsahuje vodu a organické molekuly staré jako Země.

NASA až do této dnešní prezentace vzorků z asteroidu odhadovala, že v návratové kapsli mohlo zůstat okolo 250 gramů materiálu – plus minus 101 gramů.

To by ovšem bylo stále násobně víc, než kolik dříve nabrali na jiných planetkách Japonci, jejichž dvě mise Hayabusa 1 a 2 byly první a zatím jediné, kterým se něco takového podařilo. O tom, kolik zvládli odebrat oni, také informuje minulý článek a video.

Aktualizováno v 18:12: Jak v živém přenosu informoval například i ředitel NASA, Bill Nelson, vědci v Johnsonově vesmírném středisku si pořád nejsou jistí, kolik gramů vzorků na Bennu přesně sonda odebrala. Přestože už to je 18 dní od přistání, kapsli obsahující prach a horniny stále opatrně vyprazdňují. U jejího otevření totiž byli "příjemně "udiveni.

Po odkrytí hlavního víka návratové schránky Američané objevili „bonusový“ materiál z planetky nakupený i okolo samotného zařízení TAG-SAM ((Touch And Go Sample Acquisition Mechanism), které vzorky sbíralo a ukládalo do svého vnitřního kanystru.