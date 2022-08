Neznámý český vědec zvládl rakety i odposlech. Komunisté jej vymazali

Na konci 20. let začal experimentovat s raketami na tuhý pohon. V roce 1930 z Bílé hory (tehdy ještě za Prahou) vypustil několik raket vlastní konstrukce. Ta nejúspěšnější vystoupala do výšky 2,5 kilometru. Stal se tak jedním z prvních raketových průkopníků na světě.

Očenášek však v úsilí vynalézat nepolevoval. V roce 1915 vyvinul vzdušné torpédo. To už byly české země, coby součást rakousko-uherské říše, ve válce. Očenášek plány na vzdušné torpédo nechtěl přenechat císařově armádě a prostřednictvím francouzské rozvědky a zahraničního odboje je dostal do zahraničí. Už 10 týdnů nato se začalo torpédo využívat na frontě.

Když se mu po mnoha pokusech podařilo podezřelý kabel během deštivého dne „napíchnout“, sedl si do křoví se sluchátkem a čekal. „Po několika minutách ozvalo se silné zahrčení v naslouchátku a indukční rána elektrická, kterou jsem dostal, drže v ruce neisolovaný drát, oznámila mi, že právě někdo volá druhou stanici,“ vzpomínal Očenášek ve své knize. „Přiložil jsem rychle sluchátko k uchu a první slova, která jsem zaslechl, byla: Haló! Ministerstvo války Vídeň - na to odpověď: Generální štáb Berlín.“

Komunisté pak nechali Očenáškovo jméno upadnout v zapomnění, do učebnic fyziky se nedostal. Letos v srpnu je to 150 let od Očenáškova narození. Ideální čas si jeho odkaz připomenout a do národní paměti aspoň dodatečně dostat.