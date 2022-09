Věda placená z daní má být zadarmo. Biden mění byznys vědeckého publikování

Alondra Nelsonová vede v Bidenově Bílém domě sekci Pravidel pro vědu a techniku (Office of Science and Technology Policy).

Akademické časopisy tak budou muset poskytovat okamžitý přístup k článkům, které jsou financovány z veřejných zdrojů. Je to velké vítězství pro zastánce tzv. otevřeného výzkumu (open access). Dosud mohly vědecké časopisy uzamknout federálně financovaný výzkum jen pro předplatitele až na dobu jednoho roku. Opatření se týkají nejen samotných studií, ale i souvisejících dat, která by měla nově být k dispozici ostatním ve strojově čitelném formátu bez velkého odkladu.

„Když je federálně financovaný výzkum okamžitě dostupný veřejnosti, může to vést ke zlepšení životů, úřady mohou dělat důležitá rozhodnutí na základě vědeckých důkazů,“ píše Nelsonová. „Vede to k lepším výsledkům a rovnějšímu přístupu napříč společností. Američané mohou nahlédnout, jak to vypadá, když má veřejnost okamžitý přístup k výsledkům vědeckého bádání.“

„Určitě to bude mít globální dopad,“ napsala nám Eva Hnátková, která má v Národní technické knihovně v Praze na starosti tématiku otevřené vědy. „Bílý dům totiž odhaduje, že v roce 2020 federální výzkumné prostředky vyprodukovaly 195 až 263 tisíc publikovaných vědeckých článků. To je přibližně 7 až 9 % ze všech ten rok publikovaných článků, kterých bylo přibližně 2,9 milionu.“

Hnátková připomíná, že Evropská unie už podobný krok iniciovala: „V Evropě byla v roce 2018 zahájena iniciativa mezinárodního konsorcia cOAlition S, jejímž cílem je akcelerovat přesun na systém publikování Open Access pomocí tzv. Plánu S.“ To by také mělo vést k úplnému a okamžitému otevřenému přístupu k vědeckým publikacím.

Nová americká pravidla už tuto „roční výjimku“ nepovolují. Zdálo by se tedy, že budou studie volně k dispozici, a to prospěje všem. Jenže námi oslovení odborníci varují, že tak jednoduché to není. „Je to poměrně velká věc, má svoje pro a proti,“ napsal nám Daniel Munich, ekonom z CERGE-EI, který se zabývá mimo jiné právě studiem financování vědeckých publikací. „Rozhodně nejde o konec placení. Jen se bude platit jinde a bude platit někdo jiný.“ Dopady tohoto obecně vítaného opatření proto podle něj mohou být ne zcela přímočaré.