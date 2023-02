Vědci si chtějí ochočit umělou hvězdu. Zavřou ji magnety a rozsvítí laserem

Nedávný úspěch amerických vědců na laserovém zařízení National Ignition Facility (NIF) vyvolal velkou vlnu zájmu o jadernou fúzi a fúzní technologie. Experiment v NIF prokázal, že je možné z řízené fúzní reakce získat více energie, než kolik jí bylo dopraveno do paliva.

Jde o přelomový výsledek, který nás přivádí o krok blíže k realizaci nového zdroje energie, přestože je technologie NIF zcela odlišná od té, která se vyvíjí pro fúzní elektrárny. Co znamená dosažený úspěch? A jaký je vztah mezi lasery z NIF a tokamaky?

při americkém pokusu došlo k zesílení 1,5. Plánovaný tokamak ITER má nakonec dosáhnout hodnoty zesílení alespoň 10 a možná více. Pro praktické využití je i to málo, ideální by bylo dosáhnout hodnotu zesílení výrazně vyšší, například kolem 100 či více.

Nejznámějším Lawsonovým kritériem je vědecké vyrovnání, tzv. „breakeven“, které nastává, když se uvolněný fúzní výkon vyrovná externímu výkonu dopravenému do paliva z vnějšku. Jinak řečeno, zesílení Q, které je definováno jako poměr těchto dvou výkonů, se v takovém případně rovná 1. Pokud je Q>1, tak se při fúzi uvolní větší výkon, než který se do něj dopraví.

K dosažení alespoň Q=1 se přiblížil evropský tokamak Joint European Torus (JET), který v roce 1997 dosáhl zesílení 0,62 a v roce 2021 zesílení 0,36. Lasery amerického zařízení NIF dosáhly v roce 2021 zesílení 0,7 a posledním úspěchem bylo dosažení zesílení 1,5 v roce 2022. Tím se NIF stal prvním zařízením na světě, které splnilo Lawsonovo kritérium vědeckého vyrovnání. Tokamak ITER budovaný ve Francii by měl v budoucnu dosáhnout zesílení 10, a kritérium tak také splnit.

V laserových systémech zapálení označuje stav, kdy se jaderná fúze začne samostatně šířit palivem. Lasery nemusí vytvořit požadované podmínky v celém objemu paliva, ale postačí pouze v jednom bodu, tzv. hotspotu, odkud se jaderná fúze po zapálení rozšíří do celého objemu paliva. To snižuje nároky na lasery, a proto se hledají co nejefektivnější metody vytvoření tohoto hotspotu. Zapálení bude ovšem nutné opakovat při každém výstřelu laserů.