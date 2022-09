Video: Drony na vodík z výstavy novinek jsou lehčí, obratnější a doletí dále

„Je to hlavně proto, že okřídlené stroje nebyly navržené pro vertikální vzlétání. Na to nebyly nikdy designované. To je něco, s čím jsme přišli až my, ale provázela to řada problémů. První potíž je, že jak přijde jakýkoli poryv větru, začne to s ním dost házet. Čím delší křídlo, tím víc házení. A je těžké to překonat. Proto jste velice limitování, co se týče udržení bočních křídel, jakmile vzlétáte a přistáváte,“ vysvětluje agentuře AP šéf a zakladatel firmy Eyal Regev.