Zprávy z bojiště: Komu na Ukrajině dochází munice pro děla a proč

Jak je to možné, když Rusko má podle všech informací často až drtivou dělostřeleckou převahu minimálně co do množství? Dochází – či spíše údajně dochází – pouze jeden typ munice, a to konkrétně do děl ráže 122 milimetrů, například tedy houfnic D-30 a samohybných děl 2S1 Gvozdivka (tj. Karafiát).