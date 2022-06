Zprávy z bojiště: Už je jasné, proč Ukrajinci ustoupili z centra Severodoněcku

Nezdá se, že by některá ze stran měla zjevnou a trvalou převahu. Situace je tu ovšem především pro útočící jednotky složitá. Když postoupí, jejich pozice se dostávají na dostřel dělostřelectva na ruském území a udržet je bývá obtížné. Ani jedna ze stran zřejmě tuto část fronty nepovažuje za klíčovou a neshromažďuje tu větší síly – nebo o tom alespoň nevíme.

Boje stále pokračují v oblasti izjumského předmostí na severním okraji donbaské fronty. Ruské jednotky v této oblasti jsou podle řady informací i z ruské strany velmi vyčerpané, přesto se opakovaně snaží o postup ve směru na jih do ukrajinské obrany. Obvykle jde spíše o malé útoky, které mají vylákat ukrajinské obránce a prozradit jejich pozici ruskému dělostřelectvu.

Ruské jednotky se také v posledních dnech nepokusily na žádném místě této oblasti o překročení samotného Severního Donce. A to i přesto, že stav vody je nízký, což by podobným pokusům přálo.

V předcházejícím textu jsme spekulovali nad tím, proč ukrajinské velení na pohled téměř bez boje vyklidilo střed města. Ovšem mezi všemi možnostmi jsme nezmínili to, co se nakonec stalo: že ukrajinské síly se po ústupu pokusí o protiútok.

Ale to je tak zhruba všechno, co dokážeme říci s jistotou. Nejprve si zrekapitulujme situaci: ukrajinské jednotky zhruba mezi 28. květnem a 1. červnem opustily prakticky celou obytnou část Severodoněcku. V té době držely výhradně pozice v chemickém závodě na západním okraji města – a autor těchto řádků zcela mylně odhadoval, že se z města zcela stáhnou. Což jsme považovali za překvapivé, protože ukrajinské velení podle dostupných informací přesouvalo do nejvzdálenějších částí donbaského výběžku další jednotky.