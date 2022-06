Ruští vojáci se nechtějí vracet na Ukrajinu. Hledají pomoc u právníků

Nyní je Sergej stále doma v Rusku, kde se s pomocí rady známého právníka vyhnul poslání zpět do první linie. Sergej je jedním ze stovek ruských vojáků, o kterých se ví, že hledali takovou pomoc, aby už se na Ukrajinu vrátit nemuseli, uvádí BBC.

„Byli jsme jako slepá koťata. Jsem šokován naší armádou. Vybavit nás by nestálo moc. Proč se tak nestalo?“ řekl mladík novinářům.

Sergej vstoupil do armády jako branec, tedy stejně jako většina ruských mužů, kteří ve věku od 18 do 27 let musí absolvovat jeden rok povinné vojenské služby. Po několika měsících se však rozhodl podepsat dvouletou profesionální smlouvu, která mu zaručila i plat.