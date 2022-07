Glosa: Politici šetří. Nebo už je volby taky nezajímají?

Do letošních senátních voleb se přihlásilo přibližně 180 kandidátů – nejméně od roku 2002. Třetina horní komory se volí každé dva roky, takový sešup zájmu historie nepamatuje: ještě předloni se na 27 senátních křesel tlačilo 235 lidí. Čím to? Přestal snad Senát, respektive senátní volby, vedle voličů zajímat už i politiky?

Devět z deseti „expertů“ si to nemyslí. Pes je zakopán jinde. Inflace, drahota, recese za rohem. Češi obracejí každou korunu, omezují výdaje, šetří. Typickým zbytným výdajem je i volební kauce 20 tisíc korun. Zvlášť pokud jdete do voleb jako outsider a můžete s vysokou pravděpodobností počítat s tím, že vaše kauce po prvním kole propadne státu.

Stačí, aby jeden z nich odstoupil, a ušetříme tisíce za druhé kolo voleb, protože postupující do finálového duelu budou známi rovnou. To stojí za úvahu: neměl by před volbami nějaký emisar státní správy jednoho z těch tří ve veřejném zájmu seznámit s nabídkou, která se nedá odmítnout?

Zatímco uspořádat volby úplně bez kandidátů by byla přece jen trochu velká divočina. V tom případě se zdá, že by se musely do 90 dnů „opakovat“. A pak případně znovu, dokud by někdo přihlášku nepodal. Teprve pak voliči rozdají karty a rozhodnou tak, jak rozhodnou.