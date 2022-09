Komentář: Kdo má číslo na jeho mobil, je úplně jedno. Babiš hraje mučedníka

2014 až 2021. To byla léta vládní éry Andreje Babiše, napřed vicepremiéra, pak premiéra. O rok později objíždí náměstí senátního volebního obvodu číslo 52 se svým poselstvím: boj proti bezpráví a establishmentu.

Je to absurdní. Asi jako kdyby se přítomní choulili před obytňákem nadepsaným „za Babiše bylo tepleji“.

Hvězdou volební kampaně do Senátu, v němž má ANO marginální vliv pěti členů z 81 a který chtěl zrušit , dělá Andrej Babiš svou spoluobžalovanou v kauze Čapí hnízdo Janu Nagyovou. Bývalou členku představenstva své bývalé firmy, se kterou nemá nic společného. Lavice obžalovaných není v Babišově pojetí hendikepem, ale naopak doporučením. ANO: netradiční strana se vším všudy.

Volební kampaně čím dál víc splývají do jedné. Komunální kandidáti zatočí s drahotou. Senátní kandidáti zařizují klidné obce. Smyslem kampaní je nadělat co největší hluk. Do čeho se přitom zrovna tříská, na tom moc nesejde. Delegace představitelů ANO za paní Nagyovou je ukázkou takového předvolebního hybridu.