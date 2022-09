Babiš rozjel kampaň za obžalovanou Nagyovou. Absurdní, reaguje Vystrčil

Expremiér Andrej Babiš rozjel v pondělí na Vysočině masivní kampaň za kandidátku ANO do Senátu Janou Nagyovou.

Scénář je na předvolebních akcích stále stejný: Babiš s Nagyovou a hvězdnými tvářemi ANO přijede někam na náměstí s karavanem, mají projev a poté rozdávají knížky, během pondělí navíc třeba müsli tyčinky.

Proč předseda hnutí zaměřil veškeré své úsilí v závěru kampaně právě na podporu Nagyové? Chce, aby ve volbách porazila šéfa Senátu Miloše Vystrčila z ODS, který mandát obhajuje a je ve významné funkci.

„Znám ji z televize. Vím, že ji teď tahají po všech čertech. Klidně ji budu volit a moje švagrová také. Vystrčila nesnáším, protože se mi nelíbí. Není to moje krevní skupina,“ říká paní Eva reportérovi Seznam Zpráv ráno na náměstí ve Slavonicích, proč bude volit ANO a konkrétně Janu Nagyovou.

Dodává, že celý život pracovala v lehkém průmyslu a se současnou situaci v Česku je nespokojená.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Eva bude volit kandidátku ANO do Senátu.

Jeden ze seniorů se před karavanem svěřuje, že je volič SPD a Janu Nagyovou nezná. Pokud by se ale dostala do druhého kola proti Miloši Vystrčilovi, svůj hlas by jí nakonec dal.

Nevlídné počasí

V pondělí na předvolebních akcích Andreji Babišovi a jeho týmu příliš nepřálo počasí, dorazilo tak méně lidí než v létě.

Ani zima a déšť ale neodradily voliče ANO přijít v pláštěnce nebo s deštníkem osobně pozdravit bývalého premiéra. Ve Slavonicích bylo pár jednotlivců, silnější účast byla v Dačicích nebo Dolní Cerekvi. Navečer Babiš zamíří i do Telče.

„Jsem volička hnutí ANO. Paní Nagyovou budu volit. Určitě má šanci porazit pana Vystrčila. To, že je u soudu, víme a podle mě ji to neuškodí,“ myslí si seniorka Věra, která stojí v dešti s manželem a poslouchají projevy politiků ANO.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Věra je voličkou ANO.

Jana Nagyová má v každém místě, kde Babiš zastaví s karavanem, projev. Často zmiňuje, že musí chodit k soudu kvůli tomu, že je obžalovaná v kauze Čapí hnízdo. Věří ale, že soud vyhraje a prokáže se její nevina.

„Mnoho lidí říká, že jsem se zbláznila. Ano, možná jsem se zbláznila. Pan Andrej Babiš říkal, že se tomu hnusu neubráním. Spravedlnost má tendenci být slepá, právě proto tady stojím,“ vysvětluje na mikrofon, proč se rozhodla kandidovat do horní komory Parlamentu.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy říká, že cílem masivní podpory hnutí ANO a Babiše je aktivizovat voliče ANO. Na dotaz, zda jí v kampani neškodí, že sedí na lavici obžalovaných, připouští, že to určitě důsledek mít bude.

„Je to psycho, ale šla jsem do toho dobrovolně. Určitě to nějaký vliv má, minulý týden mě bylo víc vidět, když to zlehčím,“ poznamenává Nagyová s odkazem na soud kvůli Farmě Čapí hnízdo.

Kdyby se stala senátorkou, získala by imunitu. V takovém případě - podle svých slov - počítá, že by ji mandátový a imunitní výbor Senátu vydal.

„To už předbíháte, tak by mě mandátový a imunitní výbor musel vydat. Na tento aspekt mě ale upozornila média, nepřemýšlela jsem nad tím,“ dodává.

Podívejte se, jak Babiš s Nagyovou lákali voliče na Vysočině:

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +4

Také Andrej Babiš na dotaz Seznam Zpráv odmítl, že cílem kampaně je, aby Nagyová získala jako senátorka imunitu, což by zkomplikovalo soudní řízení.

„Stojíme za paní Nagyovou a je to souboj bezpráví a establishmentu, který tady máme. Pan Vystrčil se živí politikou 35 let, je to sběratel funkcí,“ říká Babiš, co je cílem kampaně na Vysočině.

I zde se politici ANO setkávají s kritikou a transparenty proti nim. Například v Dačicích. „To, co bylo za jeho vlády, byla katastrofa,“ podotýká na adresu bývalého premiéra pan Jozef.

„Koho oni postavili, to je jejich věc. Podle mě je Vystrčil slušný člověk. Když budu volit, tak mu dám hlas,“ nastiňuje muž, který v ruce drží transparent „Podporujeme Miloše Vystrčila“.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy První místopředseda hnutí ANO mluví v Dačicích s demonstranty.

„Paní Nagyová? Hezká holka. Pana Vystrčila určitě ne a je to můj kamarád. Vždy jsem byla voličem ODS, ale bohužel kam teď sklouzla, tak s tím nechci mít nic společného,“ vysvětluje paní Ludmila v Dačicích, proč nebude volit současného předsedu Senátu.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Ludmila nebude volit Miloše Vystrčila (žena vlevo).

Od domu k domu

Na Vysočině má v pondělí předvolební setkání s voliči i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Stejně jako Babiš se rozhodl pro kontaktní kampaň.

Seznam Zprávy ho zastihly v městysu Stará Říše, kde s papírovými taškami s volebními materiály obcházel domy. Navštívil i místní hospodu.

„To vůbec není tak, že by Andrej Babiš nebo Jana Nagyová kandidovali proto, aby plnili roli Senátu nebo nějak pomáhali lidem z tohoto obvodu. Je zajímá, jestli se Vystrčil dostane nebo nedostane do Senátu,“ přibližuje reportérovi Seznam Zpráv, co si myslí o kampani ANO proti němu na Vysočině.

Podle něj není také dobře, že Nagyové s kampaní pomáhá Babiš. „Považuji za absurdní, že se v senátní kampani Jana Nagyová spojuje v této věci s Andrejem Babišem. Není to tak, že by měla mít loutkovodiče, kdo za ní dělá kampaň,“ dodává.

Šéf Senátu vsadil v pondělí na Vysočině na kontaktní kampaň: