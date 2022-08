„Může si za to sám.“ Babiše na mítinku v Ústí vypískali

Je krátce před 14 hodinou a na rozpáleném Mírovém náměstí v Ústí nad Labem čeká skupina příznivců na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Nejsou tu ale sami - opodál postávají i hloučky Babišových odpůrců.

„Lhář o morálce káže,“ hlásá transparent, který drží nad hlavou jeden z nich. Kolemjdoucí muž s bílým plnovousem na něj ukazuje ostatním. „Vidíte toho primitiva?“ kroutí nesouhlasně hlavou.

Emoce naplno vytrysknou krátce poté, co se na náměstí s mírným zpožděním ukáže obytný vůz s nápisem „Za Babiše bylo líp“. Z tábora kritiků se okamžitě spouští hlasitý pokřik a pískot.

Babiš se pozdraví s příznivci a začne s projevem, ve kterém se trefuje do vlády Petra Fialy. Mluví ale k davu, v němž ho jen málokdo poslouchá - přes hlasitý pískot není dobře rozumět a skupinky se místo poslechu začínají hádat mezi sebou.

Jedna z takových slovních výměn skončí rvačkou o píšťalku.„Zaraž mu to do dr**y. Kopni do něho, do hovada,“ povzbuzují se navzájem Babišovi fanoušci. Jiné konflikty musí řešit policejní týmy, jednoho z Babišových fanoušků vyvádějí ven z davu.

Celou situaci zpoza karavanu sleduje muž v bílé košili, který se představuje jako volič ANO Karel.

„Je to strašně vyhrocené, lidi jsou naštvaní. Když vám někdo píská do ucha, tak to vadí. Oni nic jiného nemají, nejdřív to byli komunisti, teď se všechno svádí na Babiše a Zemana. Na koho to budou svádět, až tady nebudou?“ šermuje rozzlobeně rukama.

Na hlasitý pískot si stěžují i ostatní Babišovi příznivci. A nutno přiznat, že je opravdu nepříjemný. Například fotograf Seznam Zpráv David Neff tráví celý den se špunty v uších.

Podívejte se, jak to vypadalo v Ústí nad Labem:

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +1

Jeden z odpůrců ani nevyndá píšťalku z pusy a popisuje, proč se rozhodl pro tuto formu protestu. „Lže, krade a podvádí. Podívejte se, kam dovedl republiku, rozfofroval všechny peníze,“ vysvětluje.

V tu chvíli se z davu odpůrců začíná ozývat skandování slibující bývalému premiérovi odsouzení a vězení: „Burešovi tepláky!“

Na mítinku v Unhošti, který se odehrál několik hodin předtím, se pro změnu skandovalo „estébák, estébák.“ Kromě píšťalek si odpůrci přinesli také hlasité vuvuzely.

„Jsem odsud a nesouhlasím s celou jeho politikou a s tím, jak manipuluje důchodce. Jsme mladí lidé. Vyhrocená atmosféra je škoda, ale může si za to sám,“ popisuje paní Jiřina, která si přinesla transparent s přeškrtnutou Babišovou podobiznou.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Muž protestující proti Andreji Babišovi v Ústí nad Labem.

Během konfliktů na obou místech Babiš vyzýval své příznivce, aby se nenechali vyprovokovat a protestujících si nevšímali. Jenže marně.

Politikova vystoupení bedlivě sledují řady uniformovaných policistů. Antikonfliktní týmy se vše snaží řešit co nejvíc v klidu - policie se chce zjevně vyvarovat excesům z minulých dní, za něž je kritizovaná.

Když se na náměstí v Unhošti zjeví muž s kyblíkem rajčat - tedy potenciálními projektily - okamžitě je dotazován, jestli s nimi nehodlá házet. Věc skončí smírem: muž si údajně rajčata nese domů a pouze se zastavil podívat, co se na náměstí děje.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Jiřina protestovala dnes v Unhošti.

Klidná setkání s voliči si tak Babiš užil jen v menších městech. U rybníku na návsi v Žižicích čekají spořádaně na lavičkách senioři, u stolku s nachystanými koláčky Babiše přivítá starosta.

Šéf hnutí ANO v klidu pronese svůj projev, ke slovu se dostane i bývalý ministr Karel Havlíček. Lidé z Babišova týmu mezitím seniorům rozdávají červené nebo modré kšiltovky s nápisy Sorry jako nebo Silné Česko.

Podívat se přišla například místní důchodkyně Libuše. „Fandím mu. Slyšela jsem, že na některých setkání byly protesty a čekala jsem, že tady budou taky nějací bouřliváci, ale díkybohu nejsou. Vzala jsem si knížku,“ ukazuje reportérům.

Těch je v Žižicích skoro víc než příznivců, Andrej Babiš ale nevypadá, že by mu to vadilo. Spíš se mu ulevilo, že chvíli nemusí čelit svým kritikům. „Není to dobrý pocit,“ krčí rameny.