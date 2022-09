ANO v Praze změnilo taktiku. Cílí na sídliště, kam už také dorazila krize

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Veronské náměstí v pražské městské části Horní Měcholupy se v úterý odpoledne ve své centrální části postupně zaplňovalo lidmi. Skákací hrad a další dětské atrakce vábily hlavně děti a jejich rodiče, v početném množství se ale kolem stánků srocovali i senioři.

V pět hodin odpoledne dorazil hlavní vystupující celé akce – kandidát na primátora za hnutí ANO Patrik Nacher, jehož štáb v okrajovější městské části Prahy rozbil stan s předvolební kampaní.

Jen co poslanec přišel, obklopil ho houf dam různého věku s knihou v ruce a žádostmi o podpis. Nacher se ochotně podepisoval, s příchozími debatoval, atmosféra setkání působila poklidným a pozitivním dojmem.

Jaký rozdíl oproti tomu, co v předchozích týdnech doprovázelo kampaň předsedy ANO Andreje Babiše, na níž musela zasahovat policie kvůli fyzickým střetům fanoušků a odpůrců bývalého premiéra.

Jenže právě sázka na nekonfrontační atmosféru a zaměření se na sídlištní voliče dále od centra metropole patří ke stěžejním prvkům nové strategie hnutí, kterému se v hlavním městě zpravidla daří hůř než jinde v republice. Kandidát na primátora Nacher potvrdil, že cílem kampaně ANO se stal prstenec kolem pražského centra.

„Obecně jsme se zaměřili na místa, kde se pohybují lidé trvale bydlící. Což vychází právě na sídliště a prstenec kolem Prahy. Je to ponaučení oproti minulým volbám, kdy jsme řešili i centrum města. Jenže tam je spousta turistů a lidí, kteří nejsou z místní části. V našem dnešním přístupu využíváme toho, že můžeme představit jak kandidáty pro místní čtvrť, tak pro pražský magistrát,“ řekl Nacher Seznam Zprávám během předvolební akce.

Změnu strategie oproti posledním komunálním volbám do zastupitelstva hlavního města v roce 2018, ve kterých ANO získalo 15,36 procenta hlasů, potvrdil i poslanec ANO Robert Králíček. Ten na Veronské náměstí přišel podpořit svého kolegu poslance.

„Máme vytipované lokality, sídliště jsou pro nás přátelštější území než centrum, kde se nám dlouhodobě příliš nedaří. Vycházíme ze statistik minulých voleb, vytipovali jsme speciální lokality tak, abychom oslovili co nejvíc voličů,“ řekl Seznam Zprávám.

Foto: Ondřej Koutník, Seznam Zprávy Mítink se nesl mimo jiné ve znamení focení a podepisování knih.

Bez Babiše

Nacher oceňuje klid a pozitivní atmosféru, která jeho stánky na sídlištích doprovází. To, že se pražských akcí neúčastní expremiér Babiš, je podle něho součást plánu.

„Jsem rád, že to probíhá takto. Nechci se za nikoho schovávat, jsem lídr, beru to na svou tvář, před lidmi si to obhájím, ať už půjde o sympatie, či antipatie. Nepotřebuji mít nad sebou ochránce. Nakonec i tým Andreje Babiše a on samotný si vyhodnotili, že kampaň s ním povedou mimo Prahu. Co se ale týká venkovní reklamy, jeho obličej se neobjevuje ani jinde v republice,“ uvedl.

Foto: Ondřej Koutník, Seznam Zprávy Jméno předsedy hnutí na materiálech nefiguruje.

Hlavním tématem, které se u předvolebního stánku řešilo, byly vysoké ceny energií. Nacher potvrzuje, že toto téma zastínilo vše ostatní.

„Z toho, co mi lidé říkají, se teďka řeší hlavně cena energií. Toto téma úplně převálcovalo komunální, pražská témata. Sám to tady vidíte, s každým se bavím, podepisuju knížky a ptám se, co lidé potřebují,“ popisuje poslanec. „Na prvním místě lidé řeší, zda zvládnou účty za energie zaplatit a co pro sražení cen může udělat magistrát. Teprve potom, když se ptám dál, si stěžují, že nemají kde zaparkovat. Nebo že na sídlištích se zhoršila bezpečnost.“

Jeho kolega ze Sněmovny Králíček přitakává. Přestože se Praha od ostatních regionů politicky a socioekonomicky odlišuje, obavy z energetické krize dopadají na Pražany podobně jako v jiných koutech země.

„Praha je jiná, je tu trochu jiná struktura obyvatel. Nicméně i v Praze na sídlištích se docela intenzivně setkáváme s tím, že lidé řeší hlavně ceny energií. Mají strach z budoucnosti. Jinými slovy krize už je patrná i v Praze,“ dodává poslanec Králíček.

Nacher doufá, že po slabém výsledku v roce 2018 nyní ANO získá více hlasů a podaří se mu dostat do vedení magistrátu. Spokojený bude se ziskem 20 procent hlasů a více. Vítá, že se na jeho adresu před několika dny pochvalně vyjádřil exprimátor a lídr koalice Spolu v Praze Bohuslav Svoboda. Poslanec ODS řekl, že Nacher je schopný a pracovitý člověk.