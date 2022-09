Nacher chce v Praze jednu parkovací zónu. Zvýší to komfort, říká

Politickou konkurenci umí pochválit, ale zároveň se vůči ní i jednoznačně vymezit. Třeba s Annou Šabatovou, lídryní koalice Solidarita (tvořené ČSSD, Zelenými a hnutími Budoucnost a Idealisté), si spolupráci představit nedovede, protože nepovažuje za zcela klíčové dostavit obchvat Prahy. Jana Čižinského z Prahy Sobě zas nařkl z pokrytectví.

Jak by Pražané ušetřili, kdyby bylo u vlády hnutí ANO? Kde by na to chtěl vzít peníze? A jaké zásadní změny by chtěl v Praze provést? Přečtěte si předvolební rozhovor pro Seznam Zprávy.

Na rozdíl od všech vašich konkurentů jste na internetu nezveřejnili žádný volební program. Kdy ho zveřejníte?

Měl by tam být dávno, já ho rozdávám v písemné podobě nejméně týden. Řeknu kolegům, aby ho tam dali. Nevím, proč je po něm taková touha, když ostatní říkají, že s ANO určitě ne – tak zřejmě o program nejde.

Kdokoliv se pozitivně vyjádří o ANO, tak někteří novináři a vlivní influenceři na sociálních sítích takového člověka onálepkují, dostanou pod tlak.

Podle Andreje Babiše jsou komunální volby spíš referendem o vládě. Vnímáte to stejně?

Těch hlavních poselství pro lidi je víc. Jedno je to celostátní, kam se to dostalo vlivem aktuální situace v cenách energií, inflaci, zvyšujících se nákladech lidí. Jsou to první volby po nástupu této vlády, která vzbudila v lidech velké naděje. Z tohoto úhlu pohledu se to dá považovat za referendum o tom, zda ta řešení a způsob komunikace jsou v pořádku. Dopadá to na lidi, byť to nemusí být přímo komunální téma.

Já se kromě celostátního tématu, které se týká vzrůstajících cen všeho možného, zaměřuju na lokální témata. Komunální volby jsou o komunálních problémech. A vadí mí, že se do toho vnáší ten antibabiš, což lidem fakt nepomůže.

Na ulicích visí billboardy s vaší fotkou a nápisem: ‚Spolu kašlou na sídliště, za Nachera bude líp‘. Bydlel jste někdy na sídlišti?

Ano, na Proseku.

Co chcete lidem žijícím na sídlištích nabídnout?

Mimochodem to Spolu je taková jazyková přesmyčka, která má upoutat pozornost, míří to dohromady na vedení současné Prahy. Není to jen Spolu jako ten kandidující objekt, to by bylo ‚Spolu kašle na sídliště‘.

Co se týče sídlišť, chceme jim věnovat větší pozornost z pohledu hlavního města. Nikoliv městských částí, z nichž některé se o sídliště starají velmi dobře. Je to o investicích, o rozšíření parkovacích míst, zvýšení bezpečnosti, naplnění tabulkových míst u městských strážníků. Na bezpečnost na sídlištích si lidé velmi stěžují.

Na billboardech slibujete Pražanům i snižování nákladů. Co konkrétně chcete zlevnit?

Ještě než jsem vstoupil do politiky, tak jsem bojoval s bankovními poplatky. Bojuju za ochranu spotřebitelů, za nižší náklady exekucí, proti energošmejdům, proti všem těmto nárůstům nákladů a zhoršení postavení, které se týká spotřebitelů, zákazníků, a to je vlastně i každý Pražan.

A stejně tak jsem v posledním volebním období vystupoval i proti všem neodůvodněným zvýšením nákladů Prahy, jako je vodné a stočné, svoz odpadu, daň z nemovitosti, MHD, parkování a podobně. Rád bych některé ty věci zase vrátil do hry, jako je třeba vodné a stočné, svoz odpadu nebo MHD na nějakou dobu zdarma.

Audit Prahy Co se v metropoli za poslední čtyři roky povedlo a kde naopak zůstalo jen u slibů? Přečtěte si předvolební audit Prahy: Čtyři roky vládnutí Praze: co se nepovedlo a za co i opozice chválí

Kde na to vezmete peníze v rozpočtu? Jinými slovy: kde budete škrtat?

Není to o tom, že bychom potřebovali škrtat. Můžeme chtít a budeme chtít vrátit zpátky Praze 650 milionů korun, o které přišla změnou rozpočtového určení daní v roce 2012, což byl tehdy návrh hnutí STAN.

Druhý zdroj je chtít po státu, aby Praha dostávala prostředky podle toho, jaké služby a kolika lidem poskytuje. Ať už je to dopravní infrastruktura nebo vzdělávání. Praha dostává prostředky za ty, kdo tady mají trvalé bydliště, ale obhospodařuje mnohem větší počet.

Další zdroj je, že vinou inflace se vybere víc na daních a Praha získá cca o 6 miliard více, než kolik bylo v plánu. Logika je prostředky, které se vyberou navíc, dát zpátky na tyto potřeby tak, aby se lidé nedostávali do existenčních problémů, protože to by pak Prahu stálo mnohem víc. Já vím, o čem mluvím, protože se exekucím nebo třeba milostivému létu věnuju. Víme, že ta krize tady je, a pokud těm lidem nepomůžeme a oni znovu spadnou do exekucí, tak to jak stát, tak i město bude stát mnohem víc.

Chceme revizi některých cyklopruhů

V dřívějších rozhovorech jste mluvil o snížení denního jízdného. Pomůže to obyvatelům Prahy? Není to spíš výhoda pro turisty?

Byl to jeden z příkladů, jak nalákat sváteční cestující z aut do MHD. Po vzoru některých západních zemí mi teď připadá aktuálnější potřeba dočasné MHD zdarma.

Jak jste dnes přijel do práce?

Autem.

Používáte někdy hromadnou dopravu?

Používám.

Mluvíme spolu ve Sněmovně na Malé Straně. Nebylo by pro vás rychlejší sem přijet hromadnou dopravou?

Někdy ano, někdy ne. Třeba včera jsem skončil ve dvě hodiny ráno na zastupitelstvu. V kampani mi teď pomáhá kamarád, který mě vozí. Po cestě jsem schopný za těch deset, patnáct minut vyřídit maily, udělat spoustu práce.

Spolu s opoziční ODS a koaliční TOP 09 jste zablokovali plán na uzavření Malé Strany a Smetanova nábřeží pro transitní automobilovou dopravu. Odmítáte v centru Prahy i zavedení mýta, se kterým oficiální pražská strategie výhledově počítá?

Konsistentně takto vystupujeme, nebudu měnit postoj jenom proto, že je před volbami. Mýto dává smysl v momentě, kdy bude dokončen minimálně vnitřní obchvat, ideálně i ten vnější. Do té doby bych o mýtu vůbec nehovořil.

Opakovaně jste mluvil o zavedení jednotné modré zóny na území celé Prahy. Víte, že podle průzkumu si například v Praze 13, tedy „sídlišti na okraji Prahy, kam jezdí parkovat Středočeši“, většina obyvatel nepřeje zavedení modré zóny u svých domů?

My vycházíme z elementární logiky, že by Pražané neměli být dvou kategorií. Jedni, co mají tu kliku, že mají zónu, a druzí, kteří modrou zónu nemají a mohou jim tam parkovat Pražané i mimopražští.

Jedna zóna zvyšuje komfort a elementární jistotu, že když se člověk potřebuje dostat na druhou stranu města, tak nedostane pokutu a nebude mu odtaženo auto. Nemá záruku, že tam zaparkuje, to nemá ani dneska. Je to nějaký benefit pro Pražany, a ty prostředky, co se vyberou navíc, tak by se znovu měly vrátit do systému parkování P+R. I v této otázce by to chtělo komunikovat a hledat styčné body se Středočeským krajem a se státem.

Anketa Jedna parkovací zóna po celé Praze vyjma úplného centra. Je to dobrý nápad? Ano 62,8 % Ne 32,9 % Nevím 4,3 % Celkem hlasovalo 301 čtenářů.

Pochválil byste současnou koalici právě za to, že ve spolupráci se Středočeským krajem staví ta záchytná P+R parkoviště nebo že rozšiřuje tramvajové trati? Je to věc, ve které chcete pokračovat?

Já určitě nejsem revolucionář, jako je část současné koalice, která začala tím, že řekli, že všechno, co udělali předchůdci, je špatně. Já to dělat nebudu. Tohle je je jedna z věcí, za kterou bych koalici ocenil, stejně tak jako za to, že našla politickou odvahu pro tak složitou stavbu, jako je Barrandovský most, opravovat tři měsíce před volbami.

Nejsem destruktivní kritik všeho. Stejně jako za projekt družstevního bydlení nebo za to, že ve věcech kolem lidí v exekucích, které jsem do Prahy vtáhl z celostátní politiky, jde Praha příkladem. Včera jsme na návrh, který jsem dával s kolegyní Marvanovou, schválili třímilionový dar pro Člověka v tísni na zaplacení vysokých jistin za dlužné nájemné, na které lidé nemají, a tudíž minou milostivé léto. Za to musím vedení Prahy poděkovat.

Které projekty naopak chcete ukončit nebo přehodnotit?

Chtěli bychom udělat revize některých cyklopruhů, které vznikly spíš jako symbol, nikoliv aby sloužily svému účelu. Namalovat pruh na silnici je jednodušší než vytvářet cyklostezku.

Cyklopruh na úkor chodníku? Jezdíte na kole? Jezdím. Jel jste někdy na kole centrem Prahy? Ano. Jezdíte pravidelně po centru na kole? Moc ne. Kde by podle vás cyklostezka neměla být a kde naopak chybí? Konec Rozvadovské spojky a Bucharova, tam to vůbec nedává smysl. Stejně tak Hlávkův most. Uváděl jsem i Štefánikův most, kde ale cyklopruh byl už dřív, to musím přiznat svůj omyl, ale současné vedení ho prodloužilo až na konec, takže ze dvou pruhů pro auta je jeden, ale řidiči stejně jedou ve dvou pruzích. Když už všechno kopírujeme ze západních měst, tak je potřeba okopírovat i to, že někdy je cyklopruh na úkor chodníku, který je míň využívaný, nemusí to být vždycky na úkor silnice. Takže když máte někde mosty, kde lidé nechodí, tak proč cyklopruh nedat nahoru na chodník? Typicky je to případ Strakonické, kde jsou cyklopruhy nebezpečné. Mohly by se udělat vedle vozovky, ale naráží to na majitele sousedních pozemků, kteří o to nestojí. Kolem vyšehradské skály to zase naráží na památkáře. Tady třeba naprosto souhlasím s primátorem, že někdy je to neskutečný boj s památkáři, kteří jsou třeba proti sázení stromů, bezbariérovým vstupům. Bohužel se to ale řeší tím, že když nemůže být cyklostezka, tak se alespoň něco namaluje na silnici. V tom se rozcházíme.

Vysázel by se za Nachera druhý půlmilion stromů?

To je typická věc, ve které bych rád pokračoval. Sázení stromů běželo i za předchozího vedení Adriany Krnáčové. To jsou zrovna ty věci, na které se dá navazovat. Podle mě tam povedeme úplně stejný souboj s památkáři, o kterém dnes mluví pan primátor Hřib. Dostáváme se do fáze, která mě strašně mrzí – současná generace nezanechá ve městě svůj otisk kvůli tomu, že všechno je zakonzervované a všechno schvalují památkáři.

Mluvil jste o komplikovaném jednání s památkáři. Často se mluví o tom, že zcela zásadní problém hlavního města je 57 samospráv a 22 center přenesené státní správy. Je to věc, kterou je potřeba změnit, zefektivnit?

Já si myslím, že ano. Politik má mít odvahu říkat i věci, které nejsou úplně populární. Je to dlouhodobě neudržitelné z různých úhlů pohledu. Třeba pokud jde o výstavbu, předvídatelnost rozhodování stavebních úřadů – úplně si to říká o jeden stavební úřad v Praze. Slibovaly to různé politické subjekty včetně nás, ale my jsme skončili v opozici. Aby 1 300 000 obyvatel bydlelo ve městě, kde je 57 městských částí, to je světová rarita.

Co uděláte pro to, aby se to změnilo?

Na začátku je potřeba to téma otevřít, protože je to politicky velmi citlivé. Šaháte na nějakou zvyklost, na 57 zastupitelstev, 57 starostů. Dlouhodobě je neudržitelné, aby tady vedle sebe byla městská část se 120 000 obyvateli a druhá se 400.

Foto: praha.eu Mapa pražských městských částí. Je jich 57.

Máte nějaký svůj osobní projekt? Nějaký bytostně Nacherův nápad?

Napadá mě speciální energetický tarif u Pražské plynárenské. Praha je stoprocentní vlastník energetické společnosti, na rozdíl od státu ve vztahu k ČEZu. To je věc, se kterou jsem třeba přišel já – aby Pražská plynárenská nabídla speciální sociálně energetický tarif pro některé cílové skupiny.

S Jendou Čižinským si to neumím představit

Bohuslav Svoboda vás ve velmi citovaném rozhovoru označil za velmi schopného, pracovitého člověka. Jsou tyhle sympatie vzájemné?

Ano. Já jsem za to rád, já si pana docenta velmi vážím. Koneckonců to byl on, kdo třeba první vystoupil k otázce covidu a upozornil na věc, která skutečně přišla. Beru to jako respekt ke konkurentovi, jakkoliv se můžeme politicky lišit. Můžeme se pohádat o budoucnosti EET, ale to neznamená, že odborně se nebudeme navzájem respektovat. Já respektuji pana docenta v oblasti zdravotnictví a potěšilo mě, že on mě respektuje v oblasti ochrany spotřebitele, exekuce, insolvence.

Svoboda zároveň ve zmíněném rozhovoru dodal, že nevidí žádné společné body programu mezi ODS a hnutím ANO. Vy nějaké vidíte? Umíte si představit společnou koalici?

Z dosavadních debat lídrů, které jsem měl příležitost vést, vidím jak společné body, tak rozdíly mezi jednotlivými subjekty. Neumím si představit, že bych dělal koalici s někým, s kým se úplně liším ve vidění světa, Prahy a Pražanů. Když jsem slyšel třeba paní Šabatovou mluvit o tom, že pro ně není prioritou dostavba obchvatu, tak tam si společnou koalici představit neumím.

Jsem schopen se oprostit od nějakých personálií nebo souzení jednotlivých stran, jde mi čistě o program. Oceňuju, že kolega Svoboda ocenil moji angažovanost ve Sněmovně a na magistrátu. Co se potom spustilo, je důkaz toho, že tady chce někdo uměle vytvářet konfliktní situaci mezi politiky. Je v pořádku, že i konkurenční politici jsou schopní se respektovat v odborných věcech.

Lídr pražské ODS zároveň odmítl spolupráci s Piráty obecně a jmenovitě se Zdeňkem Hřibem. Vy jste ochotný jít s Piráty po volbách do koalice?

Já tady nebudu jmenovat s kým ano a s kým ne. Je to o nějakém programu. Zatím je to účet bez hostinského, nevíme, koho lidé budou volit. Některé subjekty, které mají svalnaté plány a hodnocení vůči ostatním, se do zastupitelstva vůbec nemusejí dostat. Ve vztahu k Pirátům je programová shoda samozřejmě horší, na některé věci máme diametrálně rozdílné názory. Druhá rovina je, jestli si lidé sednou osobně, nějaká chemie.

Platí to samé pro Prahu Sobě, tedy že se programově rozcházíte?

Říkal jsem, že nebudu jmenovat, ale to, jak vystupuje v posledních čtrnácti dnech Jenda Čižinský, tak za sebe si to vůbec neumím představit. Kromě toho, že se míjíme obsahem, tak je to i o nějakých personáliích, nějakém vztahu. Těžko si umím představit spolupráci s člověkem, který je osm let ve vládě v Praze, ale přitom hlásá změnu. Já s takovým pokrytectvím neumím fungovat.

Když byl čtyři roky s ANO, tak ho vyždímal, aby ho teď pomlouval. Teď byl čtyři roky s TOP 09, aby teď pomlouval TOP 09 a Jiřího Pospíšila. To se nedá odestát.

Když se míjíte obsahově i lidsky, tak je to těžké. Pořád se vracíme k tomu, že tady teď byl největší korupční skandál od roku 1989, u kterého nepochybně byl Jenda Čižinský jako jeden z aktivních aktérů.

Jak to myslíte, že zrovna on byl jedním z aktivních aktérů?

Zaprvé byl jedním z koaličních subjektů. Člen Prahy Sobě byl náměstkem pro dopravu, pod kterého spadá Dopravní podnik, předsedou dozorčí rady Dopravního podniku, kde se to všechno odehrálo. To je úplně generelní zodpovědnost. V debatách vidím pokoru Petra Hlaváčka, který byl s Hlubučkem čtyři roky jedna ruka. Ale neútočí, snaží se věcně argumentovat. Vedle něho sedí Jan Čižinský, který má úplně stejnou zodpovědnost, ale on útočí, vystupuje, vymezuje se, napadá. Místo, aby se choval stejně pokorně.

Takže hnutí STAN, které je nejvíc spojené s kauzou Dozimetr, je pro vás partnerem k jednání?

Opravdu to takhle nebudu hodnotit, protože je to nefér k lidem. Lidé chtějí, aby tady vládl někdo, kdo nebude mít tyhle ideologické předpojatosti, kdo tam nebude mít vymezování se à la antibabiš, protože to do komunální volby vůbec nepatří. Lidé chtějí, aby to mělo nějaký tah na branku, aby se Praha rozvíjela. Výsledek koalice nebude, že se spojí lidé s podobným názorem na rozvoj města, ale spojí se lidé, aby někoho třetího vyřadili. Já to takhle dělat nebudu.

Předseda pražského ANO Ondřej Prokop se snaží vystupovat jako lídr opozice, platí si velký prostor na internetu. Proč není kandidátem na primátora on?

To je zajímavý dotaz. Zeptejte se ho, proč nechtěl kandidovat. On je předseda hnutí ANO v Praze. Já jsem rád, že vystupuje aktivně, že je pracovitý, že vystupuje aktivně na sociálních sítích. Velmi rychle se vyvinul, zlepšil, učí se tu politickou práci. On vedle mě seděl jako novopečený zastupitel od roku 2015. Vidím, jak z člověka, který přišel, sledoval politické dění a styděl se mluvit na mikrofon, je dneska někdo, kdo je schopen jasně prezentovat svoje názory. Někdy třeba i kontroverzní, někdy třeba i nešikovně, ale otevírá i témata, na která ostatní nemají odvahu.

Foto: www.ondrejprokop.cz Předseda hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop na předvolebním mítinku s voliči.

Je nesmírně pracovitý, ale pravděpodobně nechtěl být lídr. Já jsem byl opakovaně vyzván, abych lídra vzal. Jsem rád, že to není jen na tom lídrovi. Dokonce jsem se s ním domluvil, že v některých debatách, kde to obsahově sedí lépe jemu, bude hnutí ANO reprezentovat on.

Pokud se stanete primátorem, zůstanete zároveň poslancem?

Určitě ne. To se stihnout nedá, já ty věci dělám rád naplno. Neumím si představit, že bych byl zároveň poslancem a zároveň v exekutivní pozici, to není jen primátor, to je třeba i náměstek.