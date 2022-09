Glosa: Lákavý švindl. Politici vám topení nezaplatí

Zní to skvěle. Skoncujeme s vysokými cenami energií i s inflací. Andrej Babiš i Petr Fiala se teď na billboardech předhánějí, kdo tahle hesla zabalí do lesklejšího obalu. Tomio Okamura dokonce slibuje, že zastaví zdražování másla nebo sýrů. A jinde hlásí „Jsme proti válce“. Sledujeme zrození českého Johna Lennona?

Marketingově budou jejich hesla jistě úspěšná. Ona totiž ani pověstná česká hospoda dnes nemluví o ničem jiném. V pivnicích se aktuálně skutečně většinově neřeší rok rozkopaná hlavní ulice v centru města, jak by tomu bylo za mírových časů. Chlapi se nad půllitry děsí faktur za plyn a elektřinu. Navzdory oznámenému zastropování cen energií převládá naštvanost. Velmi slušně řečeno.

Populistický adept na starostu nebo primátora nemusí být marketingový génius, aby pochopil, co má nyní říkat. Co lidé chtějí, co potřebují slyšet.