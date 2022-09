Babiš vyhraje ve volbách výrazněji, než se čekalo. Získá i velká města

Analýzu si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete Babišovo hnutí ANO vyhraje v komunálních volbách ve více městech , než si dosud politologové mysleli.

ANO je nejsilnější stranou – podle průzkumů s 30 procenty .

V komunálních volbách bude Babiš podle expertů triumfovat i ve velkých městech .

V povolebních vyjednáváních předseda ANO tradičně spoléhá na ODS. Bude tomu tak i letos.

Agresivní kampaň Andreje Babiše pro volby na radnicích zabírá. „174 mítinků a jsou úspěšné,“ pochvaloval si šéf opozice v televizi Nova. Potyčky jeho příznivců s odpůrci se staly samozřejmou součástí zpravodajství, do titulků se dostala i exhibice v Českých Budějovicích, kde ministr zemědělství expremiérovi „zakázal“ vjezd obytným vozem na výstavu Země živitelka.

Obrátit nedávnou porážku v parlamentních volbách v triumf na komunální úrovni tak, jak se to podařilo sociální demokracii před dvanácti lety. Tak zní plán Babišova hnutí. „ANO utrhne víc měst, než jsme si dosud mysleli. Může to připomínat oranžovou tsunami,“ potvrzuje sociolog Jan Herzmann s odkazem na komunální volby z roku 2010.

Stejně jako při velkých volbách ovšem vládu na radnicích nezaručuje jenom nejvyšší počet hlasů. Je třeba najít také partnera do koalice. Zatím se strategie ANO zaměřila na ODS.

Souboj o radnice se rozhodne 23. a 24. září, prozatím se však odehrává ve stejných kulisách jako v roce 2010. Po ekonomickém poklesu způsobeném pandemií přichází druhá kapitola krize. Do ní opět povede Českou republiku ODS v čele středopravé vládní koalice. I tentokrát má ve Sněmovně nejvíc poslanců opoziční strana, jen namísto ČSSD vede nespokojence hnutí ANO. A stejně jako minule kritizuje poměry silnými slovy, například že „je to peklo, je to nejhorší vláda“.

Babiš může triumfovat i ve velkých městech

Nejde jen o obvyklé slovní potyčky. „Lidé z ANO vedou permanentní volební kampaň od okamžiku, co opustili Strakovu akademii. Je zaměřena na všechny následující volby, teď ji ale zintenzivnili,“ shrnuje situaci sociolog Herzmann. Lídry jsou vedle Babiše bývalí ministři Alena Schillerová a Karel Havlíček, zapojují se regionální i místní lídři. Ve spojení se zhoršenou sociální situací kampaň zabírá. Nejde jen o to, že ANO zůstává nejsilnější stranou, která by podle průzkumů ve sněmovních volbách získala přes 30 procent hlasů. Podstatnější je, že v této chvíli by ve sněmovních volbách koalici Spolu zřetelně porazila.

Změna politického klimatu se v komunálních volbách podle sociologa projeví „tím více, čím větší město to bude“. Nějaký efekt pozná každé ze 27 největších, takzvaných statutárních měst.

Komunální volby ovšem skrývají pro ANO komplikaci. Levicoví voliči, o které se opírá, obvykle k „malým“ volbám nechodí. Pomoci může soudní proces s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo, který se rozjede 12. září. „Tím se posílí rozštěpení společnosti na příznivce i odpůrce Babiše a logicky i zvýší volební účast,“ předpovídá Jan Herzmann.

ANO a ODS, sňatky z rozumu

ANO vyhrává každé volby, kterých se zúčastní, tvrdí Babišův marketing. Při komunálních volbách v letech 2014 a 2018 to platilo v tom smyslu, že získalo nejvíc hlasů ze všech politických stran, pokud se nechají stranou nezávislá místní sdružení. Nešlo však o žádné suverénní vítězství. V situaci, kdy se zastupitelstva skládají z pěti až deseti různých stran, k takové výhře obvykle stačí kolem 20 procent odevzdaných hlasů.

Pozor, velké porážky se někdy skládají z těch menších Korespondenční volbu měla v programu první i druhá Babišova vláda. Což samozřejmě vůbec nebránilo politikům ANO, aby poté, co zjistili, jak Češi ve světě volí, okamžitě obrátili. Glosa: Předkolo prezidentské volby koalice prohrála

Proto musí ANO už předem vyhlížet koaliční partnery, aby nezůstalo stranou jako po parlamentních volbách, v nichž mu k sestavení vlády nestačilo ani 27 procent hlasů. Předseda Babiš varuje, že stejný scénář hrozí v komunálu. „Ti lidé, kteří to tady rozvrátili a rozkradli, nás zase nějak obejdou,“ prohlásil během kampaně.

Přesto dosavadní zkušenost říká, že při sestavování městských koalic před čtyřmi lety ANO zase tak zásadní potíže nemělo. V deseti největších městech Česka dnes má pět primátorů a v dalších třech se prosadilo aspoň do městské rady. Opoziční lavice zbyly pro Babišovo hnutí jenom na brněnském a pražském magistrátu, ovšem v hlavním městě ANO nikdo „obcházet“ nemusel, protože prohrálo a skončilo na pátém místě.

V sedmi z deseti případů se stal základem koalic tandem ANO a ODS. Občanští demokraté dali přednost středopravým stranám pouze v Brně, ANO ke stejnému kroku přiměly složité poměry v Českých Budějovicích. V Praze skončily v opozici obě velké strany.

Nutně to neznamená, že Fialova a Babišova strana k sobě mají blízko. Politická scéna byla ve velkých městech obvykle roztříštěna na 15 až 20 stran, zpravidla polovina z nich pronikne do zastupitelstva a domluvit většinu pro sestavení městské rady bývá skoro nadlidský úkol. Pokud tedy dokážou dvě nejsilnější strany, kterými obvykle jsou ODS a ANO, domluvit na radnici partnerství, pak není příliš nad čím váhat.

Opakování takového scénáře přesto není samozřejmost, protože volební nabídka se změnila. S výjimkou Hradce Králové kandiduje v deseti metropolích nejméně stran od roku 2006. Například v Praze se přihlásilo s plným počtem kandidátů patnáct partají, před osmi lety jich bylo 28, v minulých volbách 24.

Stejně extrémní pokles zaznamenaly Pardubice, kde se namísto 17 stran v roce 2014 letos přihlásilo devět. Důvody jsou nasnadě, klíčovou roli hraje vzor koalice Spolu, která loni vyhrála velké volby díky sjednocení tří stran. Není divu, že tentokrát z deseti velkých měst dokázaly ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořit komunální souručenství v Praze, Ostravě, Plzni, Olomouci, Ústí nad Labem a v Pardubicích. Obdobné koalice se ustavily v řadě velkých měst severní Moravy, v ostatních metropolích se domluvili aspoň dva ze tří partnerů. Pokud Spolu někde vyhraje s dostatečným ziskem, může se obrátit s žádostí o podporu na nezávislá sdružení a spolupráci s ANO ignorovat.

Nezávislý se směje

Samozřejmostí přesto není ani vyhlídka, že Fialova koalice zopakuje v komunálu svůj loňský úspěch. „Efekt Spolu vyšuměl do té míry, do jaké se zdiskreditovala vládní koalice,“ připomíná sociolog Herzmann. Koalice Spolu a nezávislých sdružení se může realizovat ve městech, kde lidé volí spíše napravo, naopak v levicových metropolích typu Ostravy může získání většiny vyžadovat zapojení kandidátů ANO, SPD, případně Přísahy. Pak budou občanští demokraté či jejich spojenci vděční za záchranný kruh v podobě účasti v městské radě.

Instagramová královna hlavou státu? Bývalá ministryně financí a „instagramová pávice“ by byla – za podpory peněz a marketingu ANO – v prezidentské volbě vážným kandidátem. Komentář: Prezidentka Schillerová? Tenhle scénář nepodceňujte

ANO s ODS v každém případě počítá. Babiš ani přes nejtvrdší výpady nezapomíná pochválit ty občanské demokraty, kteří podle médií reprezentují „protifialovské“ křídlo. „Pan hejtman Martin Kuba, to by byl za ODS skvělý premiér,“ pochválil jihočeského hejtmana při návštěvě Země živitelky.

„Chtěla bych ocenit to vystoupení pana ministra Blažka, protože to je asi poprvé, co tato vláda funguje, kdy jsem slyšela konstruktivní, věcné vystoupení,“ prohlásila exministryně Alena Schillerová, když šéf spravedlnosti Pavel Blažek vystoupil s varováním před energetickou krizí.

Příklad vítězství koalice Spolu z října 2021 může komunální volby ovlivnit také nepřímo. Třetím hráčem v boji o primátorský řetěz bývají místní sdružení. O pozici jejich sjednotitele už léta usiluje hnutí STAN, vinou řady skandálů po vstupu do vlády však tyto naděje vadnou. Nadcházející volby už jenom prověří, jestli pokus selhal definitivně.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Komunální volby ukážou, zda hnutí STAN definitivně selhalo. Na snímku šéf hnutí Vít Rakušan.

STAN přesto někde zastoupí hráči s tradičně silnou značkou, třeba Starostové pro Liberecký kraj, Občané pro Budějovice, Hradecký demokratický klub nebo Praha Sobě.

Ještě důležitější je okolnost, že v jiných městech se na koalicích začala domlouvat dosud roztříštěná sdružení. Tři místní strany, Pardubáci, Sdružení pro Pardubice a Pardubice pro lidi, získaly před čtyřmi lety dohromady 19,3 procenta hlasů. Takový výsledek by tehdy v Pardubicích stačil na druhé místo, přesto sdružení skončila na okraji a musela se spokojit se šesti místy v 39členném zastupitelstvu. Teď se malá sdružení spojila v koalici Pardubice společně a patří k favoritům voleb. Častým účastníkem obdobných dohod na jiných adresách bývají na rozdíl od STAN Piráti. Okamurova SPD našla partnera v Trikolóře.

V některých případech proto může souboj ANO a Spolu skončit tím, že o sestavení radnice rozhodne někdo třetí.

Při oranžové komunální tsunami v roce 2010 posílila pozice sociálních demokratů ve městech unikátním způsobem. Ze dvou set šesti radnic v takzvaných obcích s rozšířenou působností (ORP) měla ČSSD před volbami starostu v 17, po nich ve 47. Počet starostů v 72 okresních městech se zvýšil z osmi na 27. Nechybělo ani 11 primátorů statutárních měst. Sociální demokraté dále vyhráli volby v dalších 28 ORP, z toho v 11 okresních a čtyřech statutárních městech, starostenské křeslo ale v těchto místech nezískali.